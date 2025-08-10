Icon Menü
Bei einem Unfall auf der A96 bei Igling entsteht ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Igling

Hoher Sachschaden und Sperrungen nach Unfall auf der A96

Auf Höhe Igling verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der kracht mehrmals in die Leitplanke.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Verkehrsunfall auf der A96 bei Igling ist hoher Sachschaden entstanden.
    Bei einem Verkehrsunfall auf der A96 bei Igling ist hoher Sachschaden entstanden. Foto: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

    Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der A96 bei Igling ereignet hat. Dabei kollidierte ein Auto mit mehreren Leitplanken.

    Wie die Verkehrspolizei mitteilt, war ein 43-Jähriger gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs, als er auf Höhe Igling verkehrsbedingt eine Vollbremsung einleiten musste und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kollidierte mit der rechten und linken Leitplanke, bevor er zum Stehen kam.

    Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Leitplanken entstand erheblicher Sachschaden. Durch die Kollisionen mit den Leitplanken wurde durch herumfliegende Teile auch ein Fahrzeug im Gegenverkehr beschädigt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen und Spursperrungen. (AZ)

