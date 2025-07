Hoher Sachschaden bei Unfall in Landsberger Kreisverkehr

Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist am Sonntagmittag bei einem Unfall im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen entstanden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 29-jähriger Augsburger mit seinem Pkw gegen 13.30 Uhr in der Überleitung von der A96 in Richtung Lindau auf die B17 in Richtung Augsburg ins Schleudern. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schließlich im Bankett liegen. (AZ)

