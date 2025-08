Bei einem Unfall in Asch entsteht ein hoher Sachschaden

Am Dienstag ist es in Asch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Unterallgäu mit seinem Pkw gegen 11.20 Uhr von der Dorfstraße nach links in die Lechsbergstraße ein.

Dabei übersah er jedoch ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, das ein 39-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 10.000 Euro. (AZ)