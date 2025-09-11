Icon Menü
Bei einer Schlägerei in Schongau wird ein Mann schwer verletzt.

Schongau

Schlägerei in Schongau: Attacke mit Faust und Füßen

Am Bahnhof geraten zwei Männer in Streit. Passanten gehen dazwischen.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Streit in Schongau ist ein Mann schwer verletzt worden.
    Bei einem Streit in Schongau ist ein Mann schwer verletzt worden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochabend sind zwei Männer am Bahnhofsplatz in Schongau in Streit geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 25-Jährigen wegen Körperverletzung.

    Im Verlauf des Streits schlug der 25-jährige aus Schongau einen 42-jährigen, ebenfalls aus Schongau, mit der Faust zu Boden, teilt die Polizei mit. Als dieser am Boden lag, versuchte der 25-Jährige den Mann noch mit den Füßen zu traktieren. Zudem schlug er ihm mit der Faust noch mehrfach ins Gesicht.

    Der 25-Jährige ließ erst von dem am Boden Liegenden ab, als Passanten dazwischen gingen. Daraufhin ergriff er laut Polizeibericht die Flucht, konnte aber identifiziert werden. Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (AZ)

