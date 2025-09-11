Schlägerei in Schongau: Attacke mit Faust und Füßen

Am Mittwochabend sind zwei Männer am Bahnhofsplatz in Schongau in Streit geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 25-Jährigen wegen Körperverletzung.

Im Verlauf des Streits schlug der 25-jährige aus Schongau einen 42-jährigen, ebenfalls aus Schongau, mit der Faust zu Boden, teilt die Polizei mit. Als dieser am Boden lag, versuchte der 25-Jährige den Mann noch mit den Füßen zu traktieren. Zudem schlug er ihm mit der Faust noch mehrfach ins Gesicht.

Der 25-Jährige ließ erst von dem am Boden Liegenden ab, als Passanten dazwischen gingen. Daraufhin ergriff er laut Polizeibericht die Flucht, konnte aber identifiziert werden. Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (AZ)