Verkehrsschild wird bei Igling beschädigt

Zwischen Donnerstag und Montag, 10.20 Uhr, ist eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug bei Igling gegen ein Verkehrsschild gefahren. Das Schild war auf der Mittelinsel kurz vor dem Kreisverkehr an der B-17-Ausfahrt angebracht, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Im Anschluss setzte die noch unbekannte Person laut Polizeibericht ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)