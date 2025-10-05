Icon Menü
Bei Kartoffelbauern ist es trotz üppiger Saison noch zu früh für Erntedank

Landkreis Landsberg

Bei Kartoffelbauern aus der Region ist es trotz üppiger Saison noch zu früh für Erntedank

Während andere bereits Erntedank feiern, stecken Landwirtinnen und Landwirte aus dem Landkreis Landsberg noch mitten in der Arbeit. Gefeiert wird erst später.
Von Bianca Dimarsico
    Familie Ambros (links) und Familie Ehrhardt sind zum Erntedankfest noch mit der Ernte beschäftigt. Ruhiger wird es erst Ende November.
    Familie Ambros (links) und Familie Ehrhardt sind zum Erntedankfest noch mit der Ernte beschäftigt. Ruhiger wird es erst Ende November. Foto: Christian Rudnik

    Das Erntedankfest dient im Christentum dazu, Gott für die Erträge aus der Erde zu danken. Grund zum Dank scheint es heuer zu geben: Besonders die Kartoffelente fällt bisher üppig aus. Doch wenn jedes Jahr am ersten Oktobersonntag Erntedank gefeiert wird, stecken Landwirtinnen und Landwirte meist noch mitten in ihrer Arbeit. Wir haben mit einigen Kartoffelbauern aus dem Landkreis Landsberg gesprochen und sie gefragt, wie die Saison läuft.

