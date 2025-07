Ein Baum wurde durch vorsätzlich gelegtes Feuer zerstört

Am Freitagvormittag wurde ein brennender Baum zwischen Landsberg und Pürgen gemeldet. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass in einem Hohlraum des Stammes Feuer gelegt wurde. Die Stabilität des alleinstehenden Baumes wurde dadurch so stark eingeschränkt, dass er nach dem Ablöschen gefällt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

