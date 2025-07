600 Jahre: Beim Bayertorfest in Landsberg feiern Stadt und Land

Die Gelegenheit, bei einem runden Jubiläum des Landsberger Bayertors dabei zu sein, hat man nicht oft im Leben. Ob sich dessen die vielen Besucherinnen und Besucher des Bayertorfests von Freitag bis Sonntag bewusst waren? Ein paar besonders historisch Bewanderte mögen den Atem der Geschichte bei der 600-Jahr-Feier vielleicht gespürt haben, die meisten aber kamen, weil sie erwarteten, dass auch viele andere da sein werden, und Familien freuten sich über ein besonderes Wochenendprogramm in der Vorsommerferienzeit.

Die veranstaltende Stadt wurde nicht nur mit viel Publikumszuspruch belohnt, auch das Wetter war ideal: Die große Hitze war vorbei und das einzige Gewitter war fest geplant: am Samstag von 19 bis 21 Uhr beim Auftritt der Landsberger Mittelalter-Rock-Band Cumulo Nimbus (lateinisch für Gewitterwolke).

Der Auftritt der Mittelalter-Rock-Band Cumulo Nimbus auf der Turmbühne war einer der musikalischen Kracher beim Bayertorfest in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Weil es nicht zu heiß war, war auch am Samstagnachmittag einiges los im Schatten von Landsbergs spätgotischer Sehenswürdigkeit und der sie umgebenden Grünanlagen entlang der Stadtmauer. Viele Familien unternahmen einen Ausflug zum Bayertor. Auch in Zeiten gigantischer Freizeitparks ziehen ein Karussell und ein Riesenrad, aus Holz gezimmert und mit Handkurbeln betrieben werden, die Aufmerksamkeit auf sich.

Ein paar Meter weiter klirrten die Schwerter: Die Ritter Georg von Hohenstein und Konrad von Haltenberg lieferten sich beim Zelt des Landsberger Gästeführervereins einen Kampf. Die beiden sind nicht die einzigen historischen Gestalten: Der mit dem blauen Gewand sei Ulrich der Pfettner, erzählt Sieglinde Soyer. Ihm gehörte vor der Gründung Landsbergs die Siedlung Phetine, die im Bereich der oberen Stadt lag. Zwei Männer im Ritterkostüm verweisen auf die Zeit Heinrich des Löwen, auch der spätere Herzog Ludwig der Brandenburger ist zu sehen. Sieglinde Soyer trägt ein Kleid, das der Mode des 16. Jahrhunderts nachempfunden ist, auch aus ganz praktischen Überlegungen: „Es ist mein kühlstes Kleid“, verrät sie. Aber es stehe auch für Landsbergs große Zeit vom 14. Jahrhundert bis zum Dreißigährigen Krieg, als die Landsberger wohlhabend und selbstbewusst waren und sogar mit dem neuen lutherischen Glauben sympathisierten.

Auch der Gästeführerverein sorgte beim Bayertorfest für Aktion, so beim Schwertkampf von Conny Federl alias Konrad von Haltenberg und Jürgen Mayer alias Georg von Hohenstein. Foto: Thorsten Jordan

Die historischen Kostüme, in welche die Stadtführer schlüpfen, sagt Sieglinde Soyer, seien ein wichtiges didaktisches Mittel. „Wenn ein Stadtführer ein historisches Gewand trägt, ist das, was er erzählt, für die Gäste viel einprägsamer.“ Dazu kommen je nach Thema noch Accessoires wie Laternen und unterschiedliche Trinkbecher. Besonders eindrücklich dürften wohl die Scharfrichter-Führungen in Erinnerungen bleiben, wie der gruselige abgeschlagene Kopf am Zelt der Gästeführer zeigt. Gleich davor ist Kinderprogramm: Mit Sibylle Schnapp dürfen die jungen Besucher Salz abwiegen, mörsern und in Tütchen verpacken.

Das Bayertorfest überbrückt die Zeit zwischen vergangenem und nächstem Ruethenfest

Genau in der Halbzeit zwischen zwei Ruethenfesten ist auch der Ruethenfestverein beim Bayertorfest mit dabei. Kaiserliche Truppen aus der Zeit Ludwigs des Bayern, Schweden aus dem Dreißigjährigen Krieg und Panduren aus dem Österreichischen Erbfolgekrieg haben ein Lager aufgebaut. Kreative Kinder zeichnen sich mit Motiven vom Bayertor und vom Ruethenfest Fahnen und flechten Bänder, aber auch das Katapult der Schweden ist im Dauerbetrieb.

Der Ruethenfestverein durfte beim Bayertorfest nicht fehlen und bot traditionelle Kinderspiele: Bänder flechten, Fahnen zeichnen waren darunter und das Katapult war viel in Betrieb. Foto: Thorsten Jordan

Viel zu entdecken gibt es auf dem über das ganze Festgelände verteilten Markt. Kulinarisch reicht das Angebot von der Bratwurst über Steckerlfisch zu frisch gebackenem Brot. Beim Beerenweinstand ist es am Nachmittag noch ruhig, umso mehr interessieren sich die Kinder für Spielschwerter und -schilde und Helme. Edelsteine und Kunsthandwerk dürfen auch nicht fehlen und auf der anderen Seite des Bayertors kann man sich mit Erinnerungsstücken versorgen: Am Stand der Stadt gibt es Postkarten und Poster sowie Krüge mit dem allseits gelobten schönen Bayertorfest-Motiv, wobei letztere mit einem Fassungsvermögen von 0,25 Litern eher klein geraten sind. „Da kann man öfter nachfüllen und das Bier bleibt immer schön frisch“, preist Nicole Kopernik das kleine Format an. Susanne und Carsten Kruse nehmen sich zwei Krüge mit, „die sind perfekt, um sich ein Bier zu teilen“, benennen sie einen weiteren Vorteil. Die beiden Neubürger - sie zogen vor ein paar Monaten aus Thaining in die Stadt - sind am Samstag schon zum zweiten Mal beim Bayertorfest. Das Bayertor haben sie auch sonst gut im Blick. „Von unserem Balkon aus können wir das Bayertor sehen“, sagen die beiden.

Das Bayertor: Auf Karten, Krügen und Taschen

Wer am Stand der Stadt Bayertor-Taschen vermisst, muss sich nur umdrehen. Die gibt es bei Annette Leistner, die wenige Meter vom Bayertor daheim ist und für das Fest Taschen mit dem Landsberger Wahrzeichen als Motiv gefertigt hat, alles Einzelstücke:, „Ich kriege keine Tasche doppelt hin“, sagt sie lachend und freut sich darüber, schon einige Stücke verkauft zu haben.

Das musikalische Programm auf zwei Bühnen bot für fast jeden Geschmack etwas. Unter anderem beim Auftritt der „Schlagerschlampen" wurde getanzt und gesungen. Foto: Christian Rudnik

Das Bayertorfest ist eine Mischung aus Kaltenberg und Ruethenfest - nur dass das Gedränge nicht so groß ist. Das ändert sich aber an den Abenden. Dann ist das Festgelände in die Stadtfarben getaucht: Die Eichen und Kastanien bilden ein grünes Dach, rot leuchten die Scheinwerfer und weiß strahlt im letzten Sonnenlicht die Fassade des Bayertors. Auf den Bierbänken gibt es kaum mehr einen freien Platz, vor den Musikbühnen geht es hoch her - mit Partymusik und Feuershows. Nur langsam kann man sich auf dem Gelände bewegen, dafür dauert es nicht lange, bis man jemanden trifft, den man kennt, sei es aus der Stadt oder aus dem Umland. Das Bayertor ist der Orientierungspunkt in der Stadt und weit hinaus in die Ebene.

An den Abenden waren beim Bayertorfest fast alle Plätze besetzt, so etwa beim Auftritt von „Cumulo Nimbus" auf der Turmbühne. Foto: Thorsten Jordan