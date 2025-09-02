Beim Familienkulturtag im Lechtalbad gibt es einen Sprungwettbewerb

Am Samstag, 13. September, veranstaltet der Landkreis Landsberg den zweiten Familienkulturtag. Teil des Programms im Lechtalbad Kaufering ist laut einer Pressemitteilung der Sprungwettbewerb „Dein Sprung“, der um 13.30 Uhr am Sprungfelsen des Naturfreibades startet. Teilnehmende werden in zwei Alterskategorien aufgeteilt (sechs bis zehn Jahre sowie ab elf Jahren).

Der klassische „Köpper“ oder der kreative Kunstsprung sind gleichermaßen willkommen. Ob vom Sprungbrett oder Sprungfelsen (2,60 Meter) darf selbst bestimmt werden. Originelle Outfits können die Punktzahl der Jury erhöhen, heißt es in der Pressemitteilung. Neben Ruhm und Ehre gibt es attraktive Preise für die jeweils drei besten Springerinnen und Springer sowie Trostpreise für die anderen Teilnehmenden.

Mut, Technik und Kreativität sind bei dem Sprugwettbewerb gefragt

Landrat Thomas Eichinger und Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und dem Lechtalbad bewerten in der Jury Mut, Technik und Kreativität. Da die Plätze auf 20 Teilnehmende pro Altersklasse begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an kultur@lra-ll.bayern.de (mit dem Namen und Alter) erforderlich.

Der Familienkulturtag bietet laut der Pressemitteilung von 11 Uhr bis 18 Uhr auch für alle, die nicht planschen oder schwimmen möchten, ein abwechslungsreiches Programm. Auf dem Gelände des Lechtalbads erwarten die Besucherinnen und Besucher Live-Musik, Auftritte von Tanzgruppen und Walking-Acts und Mitmachaktionen für Kinder. Der Eintritt ist frei. Es wird ein Pfand (5 Euro) für den Garderobenspind erhoben. (AZ)