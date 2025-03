Zwei Sieger beim Fotowettbewerb der Kreiskulturtage

Das Motto der diesjährigen Kreiskulturtage ist „Licht und Schatten“. Es bietet auch in der Fotografie faszinierende Gegensätze. Junge Fotografinnen und Fotografen nahmen diese Herausforderung an. Insgesamt wurden beim Fotowettbewerb der Kreiskulturtage 77 Fotos von 29 Künstlerinnen und Künstler eingereicht. Die Jury entschied sie sich für zwei Gewinner: Die beiden ersten Plätze belegten der 19-jährige Julian Sickert vom Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg mit seinen „Tanzenden Strahlen im Wald“ sowie der 16 Jahre alte Zian He vom Landschulheim Ammersee in Schondorf mit seinem Foto „City Light“.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten Samina Sarkar (18) vom Ignaz-Kögler-Gymnasium mit „Engel oder Teufel“ und Hanna-Lena Widemann (13) von der Liebfrauenschule in Dießen mit ihrem Foto „Spiel der Strahlen“. Den Gewinnern des Wettbewerbs winken Geldpreise im Gesamtwert von 300 Euro. Außerdem werden ihre Fotos sowie noch die von weiteren Teilnehmern auf hochwertigem Aludibond gedruckt und vom 21. März bis 7. April im Foyer des Landratsamts in Landsberg öffentlich ausgestellt.

Eines der Siegerfotos entstand bei einer Wanderung am Tegelberg bei Füssen

Das Siegerfoto von Julian Sickert zeigt Sonnenstrahlen durch einen Bergwald in Schwarz-Weiß. Das Foto entstand bei einer Wanderung auf den Tegelberg bei Füssen. „Je höher wir kamen, desto nebliger wurde es, da wir in die Wolken reinliefen. Ich hatte meine Kamera wie auf jedem Ausflug dabei und suchte die Landschaft nach schönen Motiven ab und da sah ich, wie das Sonnenlicht durch die Bäume schien und durch den Nebel ein schönes Bild erzeugte“, erläutert Julian Sickert sein Werk.

Das zweite Siegerfoto von Zian He entstand in Shanghai am 31. Dezember 2024. Zum Jahreswechsel fand eine Lichtshow dort statt, wo in Shanghai sowohl etliche Gebäude aus der Kolonialzeit als auch moderne Wolkenkratzer stehen. „Die Projektion eines Saxofonspielers fand ich anziehend und dem Thema und örtlich passend. Das Thema Licht und Schatten ist von der Projektion klar zu erkennen. Gleichzeitig hat das Motiv auch eine tiefere Bedeutung: Für jede Generation und jeden Einzelnen gibt es Perioden des Lichts und auch deswegen unbedingt welche des Schattens. Auffälliger ist auf diesem Foto der Saxophonist als der Wolkenkratzer. Licht ist nur für diejenigen da, die dafür bereit sind und danach streben.“

Das zweite Siegerfoto von Zian He entstand während einer Lichtshow in Shanghai. Foto: Zian He

Das Motiv der Abiturientin Samina Sarkar entstand bewusst analog im vergangenen Jahr auf der griechischen Kykladeninsel Santorini. „Licht und Schatten sind mehr als Gegensätze – sie sind zwei Seiten derselben Realität. In dieser Aufnahme wird das Spiel zwischen Helligkeit und Dunkelheit zur zentralen Erzählung. Eine weiße Katze hebt sich vor tiefschwarzem Hintergrund ab, ihr Körper scheinbar entrückt, fast schwebend. Die Antwort auf die Frage Engel oder Teufel bleibt offen. Vielleicht ist sie gar nicht notwendig. Vielleicht liegt die Wahrheit genau in der Balance zwischen beidem“, betont Samina Sarkar.

Das Bild von Hanna-Lena Widemann entstand im Rahmen eines Wettbewerbs an ihrer Schule im Wahlfach Foto/Film. Die Aufnahme entstand eher zufällig bei der Suche nach einem „tollen Motiv“ im Schulhaus. „Es war ein absoluter Zufall, dass ich das Bild gemacht habe, da die Lichtverhältnisse nur kurz so gut waren“, erläutert die 13-jährige Schülerin. Von den vielen Bilder, die in dem Moment entstanden habe sie nur eines ausgesucht und das am Computer nachbearbeitet. „Ich habe mich für Schwarz-Weiß entschieden, da die Wirkung der Schatten gleich viel intensiver wurde. Das Motiv – ein Ort vor dem Musiksaal – ist für mich nicht so wichtig wie die Schönheit der Lichtverhältnisse auf dem Bild“, erklärt Hanna-Lena Widemann.

An dem Fotowettbewerb im Vorfeld der Kreiskulturtage konnten Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre teilnehmen. Organisiert wurde die Ausschreibung von der künstlerischen Leiterin der Kreiskulturtage, Annunciata Foresti, in Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung. Die Aktion wurde unterstützt von dem in Landsberg lebenden britischen Fotografen Peter Wilson. Etwa 20 Arbeiten sind im Foyer des Landratsamtes zu sehen. Die Ausstellung wird am Freitag, 21. März, um 19 Uhr von Landrat Thomas Eichinger eröffnet. (AZ)