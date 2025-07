Gute Laune beim Gospel-Konzert in der Lechauhalle

Zum Konzert des Gospelprojekts der Evangelischen Kirchengemeinde Landsberg vor wenigen Tagen war der Andrang in der Lechauhalle in Kaufering groß. „Gospelmusik zieht an“, teilen die Veranstalter mit. Und der Funke Hoffnung der Musik sprang demnach an diesem Abend sofort über. Das Gospelprojekt unter der Leitung von Mondi Benoit präsentierte einen bunten Mix Mut machender Lieder. Der begeisternde Chor von 90 Sängerinnen und Sängern sowie die herausragenden Einzelstimmen ergänzten sich perfekt. Genauso Streichquartett und Band.

Die Botschaft des Abends fasste das Lied „You will shine“ zusammen: Jeder Mensch sei berufen, Licht zu sein in dieser Welt. „Entgegen schlechten Stimmungen lass dein Licht leuchten“, rief Mondi Benoit ins Publikum. Das Lied wurde von ihm selbst komponiert und hatte an diesem Abend auf der Bühne Premiere.

Durch die Musik mit Gott verbunden

Bei den letzten Liedern wurde stehend mitgesungen und für alle erlebbar, teilen die Organisatoren mit und weiter: „Gospelmusik ist Hoffnung. Im Gegensatz zu Pessimismus, der alles nach unten zieht und im Gegensatz zu Blauäugigkeit hält Gospelmusik die Balance: Angesichts von Schmerz und Not im Leben verbinden sich Menschen durch die Musik mit Gott. Und auch durch die Verbundenheit beim Mitsingen wächst Zuversicht und Kraft.“

Und das Beste sei: Jede und jeder sei willkommen beim nächsten Gospelprojekt eingeladen, das zu erleben und aktiv mitzumachen. Start der neuen Staffel ist am Dienstag, 27. Januar, im Gemeindehaus der Evangelischen Christuskirche in Landsberg (AZ).