Beim Landsberger Stadtlauf gibt es in diesem Jahr eine neue Strecke

Am Freitag, 3. Oktober, stehen in Landsberg sportliche Spitzenleistungen und die Freude an Bewegung im Mittelpunkt. Denn dann werden in der Innenstadt erneut zahlreiche Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer beim Stadtlauf an den Start gehen. Die vom Familienunternehmen Hardy‘s organisierte Veranstaltung findet bereits zum 18. Mal statt. Auf der Internetseite wird „ein Event für die ganze Familie inmitten der attraktiven Altstadt-Kulisse“ angekündigt, wobei in diesem Jahr eine neue Strecke gelaufen wird.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten über 5 Kilometer, 10 Kilometer, die Halbmarathondistanz (21 Kilometer) oder in der Disziplin Nordic Walking an. Der Rundkurs wird also ein- oder mehrfach durchlaufen. Der Start- und Zielbereich befindet sich am Hauptplatz, in den vergangenen Jahren führte die Strecke am Lech entlang durch den Englischen Garten bis zur Staustufe 15. Dort wird aktuell allerdings eine Fischtreppe gebaut. Deswegen liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr mehr durch die Altstadt und dabei unter anderem über den Lady-Herkomer-Steg, informiert Ramona Schmette vom Organisationsteam. Der genaue Verlauf der Strecke werde bald auf der Internetseite zum Landsberger Stadtlauf veröffentlicht (www.hardys-freizeit.de/hardys-stadtlauf-landsberg-2025).

Die Hauptläufe beginnen um 12 Uhr. Ab fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern derselben Distanz ist eine Teamanmeldung möglich. Bevor der Startschuss für die Hauptläufe fällt, stehen um 11 Uhr der Kinderlauf über 800 Meter und um 11.30 Uhr der Jugendlauf über 2000 Meter auf dem Programm.

Im vergangenen Jahr gab es beim Landsberger Stadtlauf einen neuen Teilnehmerrekord

Die Teilnehmenden können sich online oder persönlich in den Hardy‘s-Studios in Fürstenfeldbruck, Greifenberg, Landsberg und Gauting für den Stadtlauf anmelden. Mehr als 2000 Anmeldungen sind laut Ramona Schmette bereits eingegangen und noch rund 150 Startplätze frei. „Es läuft also fantastisch. Wir werden die Anmeldung innerhalb der nächsten Tage schließen.“

Im vergangenen Jahr war der Stadtlauf, der für gewöhnlich am Tag der Deutschen Einheit stattfindet, ebenfalls schon im Vorfeld ausgebucht. Damals gingen mehr als 2000 Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen und Fitnesslevels an den Start, was einen neuen Rekord bedeutete. Auch heuer wird wieder ein Rahmenprogramm organisiert. So werden eine Kinderhüpfburg und Kinderschminken, Showeinlagen von Cheerleadern und Aktivitäten sowie Informationen der Sponsoren angekündigt. Auch eine große Bühne mit Live-Moderation und Siegerehrungen nach den Läufen wird es geben.