Landkreis Landsberg: Beim IT-Verbund läuft nicht alles rund

„Wir digitalisieren das öffentliche Leben.“ So lautete der Titel einer Präsentation von Rolf Sahre, dem Vorstand des Anfang 2023 als Kommunalunternehmen des Landkreises gegründeten IT-Verbunds Landsberg, in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. 40 Projekte mit einem Budget von rund 3,8 Millionen Euro stehen heuer auf der Agenda, acht sind bereits abgeschlossen. In der Sitzung wurde allerdings angesprochen, dass noch nicht alles rund läuft und auch über die Zusammensetzung eines künftigen Verwaltungsrats gibt es unterschiedliche Ansichten.

Wie Rolf Sahre in der Sitzung ausführte, sind er und seine rund 50 Kolleginnen und Kollegen mit der Modernisierung der IT-Infrastruktur, der Verbesserung der IT-Sicherheit und mit der Modernisierung der Softwarelandschaft beschäftigt. Auftraggeber sei nicht nur das Landratsamt, sondern auch einige Gemeinden. Als Beispiele nannte er unter anderem die Umstellung auf „Windows 11“ für rund 800 Arbeitsplätze, die Erneuerung der IT- und Netzwerk-Infrastruktur der Verwaltungsgemeinschaft Prittriching sowie die Einführung eines Kindergartenportals mit Landkreis und 18 Gemeinden namens „Little Bird“.

„Wir performen derzeit nicht so, wie wir es gerne hätten“

Der zuständige Abteilungsleiter im Landratsamt, Tobias Reinhold, berichtete über eine Umfrage unter den Mitarbeitenden, wie die Veränderungen durch den IT-Verbund ankommen: Es sei ein durchwachsenes Bild und es bestehe noch Verbesserungsbedarf. Landrat Thomas Eichinger (CSU) nannte als Beispiel das Ticket-System. Wer ein IT-Problem habe, müsse dies schriftlich mitteilen, direkte Ansprechpartner fehlen, der Kontakt sei anonymer und ein Stück bürokratischer. „Wir performen derzeit nicht so, wie wir es gerne hätten“, sagte der Landrat.

Diskutiert wurde in der Sitzung auch, wie sich der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens künftig zusammensetzen soll. Die SPD-Fraktion hatte vor gut einem Jahr beantragt, Änderungen vorzunehmen. Die Verwaltung schlug nun unter anderem vor, die Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Bürgermeistersprecher Christian Bolz sowie einen Sachverständigen dauerhaft in den Verwaltungsrat aufzunehmen. Renate Standfest (Grüne) kritisierte, dass die Stadt eine eigene IT-Abteilung habe und nicht Mitglied im IT-Verbund sei, weswegen die Berufung der Oberbürgermeisterin keinen Sinn mache.

Kritik: Es fehlt eine politische Beteiligung des Kreistags im Verwaltungsrat

Standfest fehlt zudem eine politische Beteiligung des Kreistags im Kommunalunternehmen. Landrat Eichinger sagte, politische Fragestellungen spielten im IT-Verbund keine Rolle, die Kreisverwaltung setze den Rahmen und überwache dessen Tätigkeit. Am Ende wurde der Vorschlag der Verwaltung mit 8:5 Stimmen angenommen.