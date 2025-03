Lockere Stimmung beim Frühjahrskonzert des Vocalensembles

„Geh ma Taubn vagiftn im Boark“. Wer kennt das Lied von Georg Kreisler nicht, das dieser nicht nur mit bitterbösem, schwarzem österreichischen Humor versehen, sondern es auch immer wieder in breitem Wiener Dialekt selbst vorgetragen hat. Mit diesem für mehrstimmigen Chor und Klavierbegleitung (Katja Brandl) arrangierten Lied, in schriftdeutsch und perfekt ausgestaltet, startete das Vocalensemble Landsberg (Leitung Matthias Utz) in sein Frühlingskonzert „Raus in die Natur“. Im voll besetzten Festsaal des Historischen Rathauses war so lockere Stimmung von Beginn an gegeben.

Romi Löbhard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frühjahrskonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Felix Mendelssohn-Bartholdy Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis