Rekordjahr beim Vertragsnaturschutz im Landkreis Landsberg

Bunt blühende Wiesen als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten sind in der heutigen Kulturlandschaft durch den Strukturwandel und die Intensivierung der Landwirtschaft eine Seltenheit geworden. Um die vorhandenen artenreichen Wiesen mit ihrer Vielfalt zu erhalten und neue zu schaffen, ist das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) seit über 40 Jahren Bestandteil der Naturschutzarbeit in Bayern.

„Landwirte, die sich für die Artenvielfalt einsetzen und ihre Bewirtschaftungsweise zum Beispiel durch Düngeverzicht oder einen späteren Schnittzeitpunkt an die Belange des Naturschutzes anpassen, können über das Vertragsnaturschutzprogramm für den höheren Aufwand und die Ertragseinbußen finanziell entschädigt werden“, erklärt die Biodiversitätsberaterin Rebecca Simmnacher von der unteren Naturschutzbehörde in einer Pressemitteilung des Landratsamts. „Das Schöne an diesem Förderprogramm ist das Baukastensystem, nach dem man die Maßnahmen an die Bedürfnisse der Natur und den Betrieb optimal anpassen kann.“

Im Kreis Landsberg nehmen 266 Betriebe an dem Programm teil

Im Kreis Landsberg ist die Bereitschaft der Landwirte groß, ihre Flächen naturverträglicher zu bewirtschaften, heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt haben dieses Jahr über 100 Betriebe auf 860 Hektar Fläche VNP für eine Laufzeit von fünf Jahren neu abgeschlossen oder verlängert. Damit nehmen nun insgesamt 266 Betriebe an dem Vertragsnaturschutzprogramm teil. Mit einer Gesamtfläche von insgesamt 1718 ha und einer jährlichen Gesamtfördersumme aller laufender Verträge von insgesamt 980.000 Euro wird so viel Fläche wie nie zuvor im Landkreis naturschonend bewirtschaftet.

„Grundsätzlich können Landwirte das Vertragsnaturschutzprogramm für Wiesen, Weiden, Äcker und Teiche abschließen. Der Schwerpunkt liegt bei uns im Landkreis aufgrund der naturräumlichen Ausstattung aber im Grünland“, erklärt Simmnacher. Der Großteil der Vertragsnaturschutz-Maßnahmen wurde auf Mähwiesen auf mageren Standorten, wie die ertragsarmen Schotterböden entlang des Lechs sowie in Feuchtgebieten und Mooren abgeschlossen. Dabei wird vor allem ein Düngeverzicht und eine späte Mahd gefördert.

Der nächste Antragszeitraum zur Teilnahme am Vertragsnaturschutzprogramm findet zwischen Anfang Januar und Ende Februar 2026 statt. Simmnacher empfiehlt Interessenten bereits während des Sommers, am besten vor der ersten Mahd, mit der unteren Naturschutzbehörde Kontakt aufzunehmen. (AZ)