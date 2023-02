Bernbeuren: Betrunkener lässt Unfallauto im Graben stehen

Ein Betrunkener kommt mit seinem Auto bei Bernbeuren von der Straße ab. Danach flüchtet er von der Unfallstelle.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (3. Februar) bei Bernbeuren im Landkreis Weilheim-Schongau einen Unfall verursacht und sein stark beschädigtes Auto in einem Graben stehen lassen.

Wie die Polizei meldet, stellte der Fahrer eines Räumfahrzeugs am Donnerstag gegen 6.20 Uhr auf der Kreisstraße bei Bernbeuren einen verunfallten Pkw fest. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Fahrer des Autos offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Ende einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dort war der Wagen gegen einen Telefonmasten geprallt und anschließend in einem Entwässerungsgraben neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Den Fahrer trifft die Polizei zu Hause in Schongau an

Der Halter des Autos konnte zu Hause angetroffen werden, teilt die Polizei mit. Er räumte ein, zum Unfallzeitpunkt der Fahrer gewesen zu sein. Da Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkotest durchgeführt, der positiv verlief. Bei dem 34-jährigen Schongauer wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch