Fahrerin kommt von der Straße ab und prallt mit Auto gegen Baum

Eine Frau aus dem Landkreis Landsberg wird bei dem Unfall bei Bernbeuren leicht verletzt. Sie muss in ein Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei Bernbeuren im Landkreis Weilheim-Schongau ist eine Autofahrerin aus dem Landkreis Landsberg gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei befuhr die 48-Jährige die Kreisstraße WM3 als in Höhe des Haslacher Sees aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand einen Frontschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, so die Polizei. (AZ)

