Motorradfahrerin aus dem Kreis Landsberg stürzt und verletzt sich

Am Auerberg bei Bernbeuren ereignet sich ein Motorradunfall. Die Fahrerin muss zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Leicht verletzt hat sich eine junge Frau aus dem Landkreis Landsberg, die am Samstagnachmittag bei Bernbeuren im Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Motorrad gestürzt ist.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 24-Jährige mit einer Gruppe mit ihrem Motorrad vom Auerberg in Richtung Bernbeuren. Bergab in einer Linkskurve kam sie aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Wiese. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in das Krankenhaus nach Schongau. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)

