Besuch im Klavierhaus Vetter: In Denklingen ist Klavierbau Familiensache

In dem gelben, ehemaligen Bahnhofsgebäude in Denklingen verbirgt sich seit 2018 die Klavierwerkstatt der Familie Vetter. Etwas in die Jahre gekommen und von Efeu umschlungen verrät das Haus auf den ersten Blick nicht, dass hier täglich Feinstarbeiten absolviert werden. Winfried Vetter, seine Ehefrau Juliane und seine Tochter Letizia restaurieren, reparieren und stimmen hier alte Klaviere und Flügel. Sie alle haben eine Ausbildung zum Klavierbauer beziehungsweise zur Klavierbauerin abgeschlossen und betreiben den Betrieb gemeinsam. Wie sie sich dabei ergänzen und wieso man als Pianobauer bei Klavierkonzerten ins Schwitzen kommt, haben die drei im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

