Fachkräftemangel im Kreis Landsberg: „Man findet einfach niemanden“

Die Arbeitslosigkeit steigt im Landkreis Landsberg, ebenso wie der Fachkräftemangel. Es ist ein Problem, das sich seit Jahren nicht lösen lässt. Während einige Betriebe an ihre Grenzen stoßen, finden andere Wege, die Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Vor allem kleine Geschäfte in der Region scheinen mit dem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen.

Kommentar Der Fachkräftemangel verlangt neue Wege Bianca Dimarsico

Von existenziellen Schwierigkeiten berichtet Johann Rieß von der gleichnamigen Metzgerei in Dießen. Seit bald 200 Jahren gibt es den Familienbetrieb am Ammersee. Doch die erfolglose Suche nach Arbeitskräften bereitet Rieß Sorgen. „Wir suchen Metzger, Verkäufer und Auszubildende. Aber man findet einfach niemanden“, sagt er. Wenn es so weitergeht, müsse er den Betrieb zurückfahren. „Wir werden wohl an einem weiteren Nachmittag schließen müssen“, so Rieß. Er glaubt, dass die Metzgerei-Branche derzeit nicht beliebt ist. „Den Job will keiner mehr machen“, meint er. Rieß selbst arbeitet gerne in der Metzgerei. „Man hat gute Arbeitszeiten, die Wochenenden sind immer frei, man ist mit Menschen in Kontakt und die Bezahlung ist gut“, sagt er.

Potenzielle Azubis lassen sich mehr Zeit bei der Auswahl

Der Werkzeughersteller Hilti mit Sitz in Kaufering beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Angestellte. Wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage mitteilt, spüre man auch dort je nach Standort und gesuchter Qualifikation den Fachkräftemangel. Schon in der Ausbildung merke man, dass die Bewerberinnen und Bewerber sich mehr Zeit für die Entscheidung über einen Ausbildungsplatz nehmen, so Andreas Freudling, Ausbildungsleiter bei Hilti in Deutschland. „Das hat nichts mit der Qualität der Ausbildung zu tun, sondern vielmehr damit, dass sich die Bewerberinnen und Bewerber mehr Zeit für die Orientierungsphase nehmen und durch die Spezialisierungen in den Ausbildungsberufen deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten haben“, so Freudling. Er empfiehlt rechtzeitige Betriebspraktika.

Im Bereich der Fachkräfte arbeite man an attraktiven Arbeitsbedingungen. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten. „Viele erfahrene Fachkräfte gehen in den Ruhestand, während gleichzeitig neue, spezialisierte Berufe entstehen, die spezifische Qualifikationen erfordern“, erklärt die Hilti-Sprecherin.

Der Fachkräftemangel im Landkreis Landsberg hat mehrere Ursachen

Die Agentur für Arbeit in Weilheim nennt als Gründe des Fachkräftemangels den demografischen Wandel, die Transformation des Arbeitsmarktes und die Konjunkturschwäche. Letztere führe zu einer steigenden Anzahl von Entlassungen, Insolvenzen und Kurzarbeit. Eine Vertreterin der Agentur spricht von einem geteilten Arbeitsmarkt: „Während wir in der verarbeitenden Industrie und im Handel einen deutlichen Stellenrückgang verzeichnen und diese Bereiche stark von der konjunkturellen Schwäche betroffen sind, wächst die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, in der Erziehung und im Gesundheitswesen.“

Wie man auch als kleiner Betrieb eine junge Zielgruppe für sich begeistern kann, weiß Christoph Jetzt. Er leitet einen Malermeisterbetrieb in Kaufering. Kurz nach Abschluss der Meisterschule hat sich der 31-Jährige selbstständig gemacht und beschäftigt aktuell zehn Angestellte inklusive zwei Auszubildenden. „Ich finde bisher problemlos Azubis. Aber man muss schon etwas dafür tun“, sagt Jetzt. Er setze bei der Akquise vor allem auf Präsenz in den sozialen Medien. Auf Instagram hat sein Betrieb mehr als 900 Abonnenten. Dort teilt der 31-Jährige Bilder von fertigen Projekten, aber auch Zusammenschnitte von Arbeitstagen oder Fotos von Betriebsausflügen, etwa aufs Oktoberfest. Und dort sucht er auch nach Nachwuchs.

Unternehmen müssen sich verstärkt um Azubis bemühen

„Wer Azubis für sich gewinnen möchte, muss Eigeninitiative zeigen. Man kann heutzutage nicht mehr nur Erwartungen stellen“, so Jetzt. Auch bei anderen Betrieben bekomme er mit, dass die Suche nach neuen Arbeitskräften zäh verläuft. „Die Bewerbungen sind da, aber nicht in der Menge, wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren“, meint er. Es sei insgesamt ein längerer Prozess.

Das bestätigt Thomas Buttner, Leiter einer Kfz-Werkstatt in Weil. „Früher war es leichter, Azubis zu finden. Ich hätte auch gerne noch einen Gesellen, aber auch die sind sehr schwer zu finden“, so Buttner, der seit 22 Jahren selbstständig ist. Wie er sagt, herrsche definitiv ein Fachkräftemangel in seinem Bereich. Seine aktuellen Mitarbeiter hat er zum Großteil selbst ausgebildet. Diesen Herbst möchte er wieder einen Azubi aufnehmen. Dass das gelingt, sei nicht sicher. „Der Beruf ist nicht mehr so attraktiv. Niemand will sich dreckig machen“, meint Buttner.

Hat die Ausbildung im Vergleich zum Studium ein Image-Problem?

Von sinkenden Bewerbungen berichtet auch eine Sprecherin des Automobilzulieferers Hirschvogel mit Hauptsitz in Denklingen. „Neben dem Trend, dass es immer weniger Bewerbungen für die offenen Stellen gibt, nimmt teilweise auch die schulische Qualifizierung der Bewerberinnen und Bewerber ab“, so die Sprecherin. Besonders im Berufsfeld von Elektroniker und Mechatroniker gebe es deutlich weniger Bewerbungen. Von einem grundsätzlichen Fachkräftemangel würde sie derzeit jedoch nicht sprechen.

Ein Grund für die sinkenden Bewerberzahlen könne ein Image-Problem sein. „Aus unserer Sicht entscheiden sich viele Schülerinnen und Schüler für ein Studium statt eine Berufsausbildung. Das Image und die Bedeutung der Ausbildung müssen wieder verbessert werden“, meint die Sprecherin. Für handwerklich interessierte Jugendliche sei eine Ausbildung etwa die bessere Alternative. Die Herausforderungen liege vor allem darin, den jungen Menschen das Ausbildungsangebot nahezubringen. „Viele beklagen ihre Orientierungslosigkeit bei der Berufswahl“, sagt die Hirschvogel-Sprecherin. Sie empfiehlt den Besuch von Ausbildungsmessen und Praktika