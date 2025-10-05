Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Betrug an Selbstbedienungskasse: Fleisch für den Preis von Orangen

Eching

Betrug an der Selbstbedienungskasse: Fleisch für den Preis von Orangen

In Eching versucht eine Frau, einen Supermarkt zu übervorteilen. Doch an der Selbstbedienungskasse fällt der Betrug einem Mitarbeiter auf.
    • |
    • |
    • |
    An der Selbstbedienungskasse eines Supermarkts in Eching wollte eine Frau Fleisch zum Preis von Orangen bezahlen.
    An der Selbstbedienungskasse eines Supermarkts in Eching wollte eine Frau Fleisch zum Preis von Orangen bezahlen. Foto: Leonie Asendorpf/dpa (Symbolbild)

    Ein Betrug an einer Selbstbedienungskasse ist am Samstag in einem Supermarkt in Eching aufgeflogen. Laut der Dießener Polizei ließ sich eine 56-jährige Frau an der Fleischtheke Fleischwaren für einen hohen zweistelligen Euro-Betrag aushändigen. Sie ging anschließend zur Obstwaage und überklebte mit dem neu gedruckten Klebe-Etikett für Orangen den Barcode der Fleischwaren. An der Selbstbedienungskasse bezahlte sie anschließend die Orangen für 6,19 Euro. Ein Mitarbeiter konnte dies beobachten und rief die Polizei. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden