Betrug an der Selbstbedienungskasse: Fleisch für den Preis von Orangen

Ein Betrug an einer Selbstbedienungskasse ist am Samstag in einem Supermarkt in Eching aufgeflogen. Laut der Dießener Polizei ließ sich eine 56-jährige Frau an der Fleischtheke Fleischwaren für einen hohen zweistelligen Euro-Betrag aushändigen. Sie ging anschließend zur Obstwaage und überklebte mit dem neu gedruckten Klebe-Etikett für Orangen den Barcode der Fleischwaren. An der Selbstbedienungskasse bezahlte sie anschließend die Orangen für 6,19 Euro. Ein Mitarbeiter konnte dies beobachten und rief die Polizei. (AZ)

82279 Eching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Supermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis