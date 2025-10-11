Betrunkener 18-Jähriger attackiert auf einer Party Einsatzkräfte

Am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, waren zwei Streifenbesatzungen der Polizei Weilheim notwendig, um eine Rettungsdienstbesatzung in Wielenbach zu unterstützen. Die Retter waren ausgerückt, um dort einem 18-jährigen Peißenberger zu helfen, welcher auf einer privaten Feier deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Zunächst hatten die Freunde den Vater des Burschen verständigt, teilt die PI Weilheim mit.

Der junge Mann war demnach bewusstlos geworden, sodass sein Vater den Rettungsdienst alarmierte. Auf Grund seiner Verfassung war er behandlungsbedürftig, was er jedoch nicht mehr realisierte. Selbst sein Vater konnte nicht mehr zu ihm durchdringen. So musste der junge Mann mit Zwang in das Krankenhaus Weilheim verbracht werden. Dies war jedoch nur möglich, nachdem er vom eingesetzten Notarzt beruhigende Medikamente verabreicht bekommen hatte. Zuvor hatte er die eingesetzten Beamten angegriffen, beleidigt, bedroht und mehrfach versucht zu beißen.

Weder der junge Mann noch die beteiligten Polizeibeamten wurde bei den Zwangsmaßnahmen verletzt. Der junge Mann verbrachte zumindest die Nacht in der Klinik und muss sich nun für verschiedene Straftaten verantworten. (AZ)