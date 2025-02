Hoher Sachschaden bei Unfall auf Kreuzung bei Beuerbach

Hoher Sachschaden ist am Montagmorgen bei einem Unfall an einer Kreuzung bei Beuerbach entstanden. Wie die Polizei meldet, wollte ein 22-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Landsberg, der mit seinem Wagen gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße LL7 in südlicher Richtung fuhr, nach links auf die Staatsstraße 2027 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, besetzt mit einem 60-Jährigen, ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis Landsberg. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge blieben die Fahrer unverletzt, er entstand jedoch ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

