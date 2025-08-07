Bewerbung für das neue Mischgebiet in Weil läuft

Mit einem Spatenstich zum Baubeginn wurde kürzlich der Startschuss für das neue Mischgebiet Schwabhausen „Krautgartenstraße“ gegeben. Hier wird zukünftig Gewerbe und Wohnen miteinander kombiniert. Es befindet sich am Ortsrand, von Geretshausen kommend.

Wohnraum und Gewerbenutzung auf insgesamt 17.000 Quadratmetern

Die Fertigstellung der Infrastruktur soll laut der Gemeinde Mitte 2026 erfolgen. Das Mischgebiet wird sich über eine Fläche von rund 17.000 Quadratmeter erstrecken. Davon sind voraussichtlich zehn Grundstücke für Wohn- und Gewerbenutzung auf 14.000 Quadratmeter vorgesehen, während auf 3000 Quadratmeter fünf Grundstücke ausschließlich für Wohnzwecke entstehen werden. Diese Entwicklung soll nicht nur neuen Wohnraum schaffen, sondern auch Raum für regionale Unternehmen bieten und somit die wirtschaftliche Vielfalt der Gemeinde fördern.

Aktuell läuft die Bewerbungsphase für die Grundstücke für Wohn- und Gewerbenutzung. Interessierte haben bis zum 30. August 2025 die Möglichkeit, sich für ein Grundstück zu bewerben. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Weil unter www.weil.de. Die Verwaltung steht ebenfalls gerne für Fragen zur Verfügung und freut sich auf zahlreiche Bewerbungen. Die Bewerbungsphase der Wohngrundstücke ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Mit diesem Projekt will die Gemeinde Weil ein wichtiges Zeichen für die Zukunft und die Entwicklung der Region setzen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. (AZ)