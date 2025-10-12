Bewohner vom Lärm genervt. Kommt jetzt die Geschwindigkeitsreduzierung?

Ein Antrag der CSU zur Beruhigung der Epfenhauser Straße und des Brückenrings beschäftigte den Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Im Juli hatten Anwohnerinnen und Anwohner eine Unterschriftenliste beim Markt Kaufering eingereicht, in der sie eine spürbare Lärmentlastung und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 fordern.

Die Verwaltung betonte in ihrer Stellungnahme, dass sie sich seit Jahren für Verbesserungen einsetze. Schon 2010 sei im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt eine lärmmindernde Übergangskonstruktion an der Lechbrücke vorgesehen worden. Auch regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen würden zeigen, dass sich die meisten Verkehrsteilnehmer korrekt verhalten, lediglich zwei bis drei Prozent seien Ausreißer.

Ein Gutachten oder ein Lärmaktionsplan wurden bislang nicht weiterverfolgt. Die Kosten dafür liegen laut Verwaltung im sechsstelligen Bereich. Vergleichbare Verfahren in anderen Gemeinden wie Utting oder Schondorf hätten gezeigt, dass die Erfolgsaussichten gering seien. Stattdessen will man auf pragmatische Lösungen setzen: Eine Geschwindigkeitsreduzierung könnte unter Umständen mit der Begründung eines „hochfrequentierten Schulwegs“ ab der Lechbrücke umgesetzt werden.

Icon vergrößern Ortsansicht von Alt-Kaufering: Die exponierte Lage der Pfarrkirche St. Johann verdeutlicht den Höhenunterschied. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ortsansicht von Alt-Kaufering: Die exponierte Lage der Pfarrkirche St. Johann verdeutlicht den Höhenunterschied. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Für Bürgermeister Thomas Salzberger und das Bauamt ist das Problem seit Langem bekannt. „Wir haben schon viele Gespräche geführt“, sagte er. Technischer Bauamtsleiter Andreas Giampà erklärte, der ursprüngliche Lärmaktionsplan sei wegen der hohen Kosten rasch verworfen worden. „Andere sprechen von etwa 50.000 Euro, wir gehen eher von einem sechsstelligen Betrag aus.“ Stattdessen wolle die Verwaltung versuchen, über die Gefahrenlage eine Temporeduzierung zu erreichen – „das wäre ein anderer Ansatz, der mit geringeren Kosten auskäme und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde“, so Giampà.

Kauferinger CSU-Ratsmitglied: „Lärm hat gesundheitliche Risiken.“

CSU-Gemeinderat Stephan Nitsche machte deutlich, dass die Belastung für die Anwohner ernst genommen werde. Wer sich dort nur eine Stunde aufhalte, könne nachvollziehen, was die Betroffenen bewege. „Sie machen mangelnde Lebensqualität geltend. Lärm hat gesundheitliche Risiken“, so Nitsche. Er halte es für falsch, nichts zu unternehmen. Der Kontakt mit dem Landratsamt sei zwar wichtig, aber allein nicht zielführend. Besonders interessiert ihn, welche Kosten ein Lärmaktionsplan tatsächlich verursachen würde – dazu solle die Verwaltung konkrete Zahlen einholen.

Giampà machte deutlich, dass derzeit auch das Landratsamt Landsberg nur eingeschränkt handeln könne. „Herr Häfele (Anm. d. Red.: Sachgebietsleiter Straßenverkehrswesen) sind momentan die Hände gebunden. Der große Wurf der StVO, der den Kommunen mehr Freiheit bei der Geschwindigkeitsregelung geben sollte, ist leider nicht gekommen.“ Zwar könne eine Gemeinde Tempo-30-Zonen einführen, doch bei Unfällen könne die Rechtmäßigkeit solcher Regelungen strittig werden.

Seitens der Verwaltung bestehe aber weiter der Wille, die Situation zu verbessern. Man sei seit Jahren bemüht und verstehe den Unmut der Anlieger. „Es ist schließlich die einzige Lechquerung in der Nähe“, sagte Giampà. Eine große Umfahrung, die den Verkehr entlasten könnte, würde Schätzungen zufolge rund 40 Millionen Euro kosten und ist für die Kommune nicht stemmbar.

Zu gefährlich: „Mit 50 km/h fährt dort keiner den Berg hinunter.“

In der Diskussion im Gemeinderat wurden auch kurzfristige Maßnahmen angesprochen. Jürgen Strickstrock (Grüne) regte an, kreative Ideen zu prüfen, um zumindest eine kleine Linderung zu erreichen. „Eine Beschilderung, ein Fahrradüberholverbot wie in Landsberg“, erwähnte er. SPD-Gemeinderat Markus Wasserle schlug eine Gefahrenbeschilderung für Steigungen vor. Und verwies auf das Beispiel aus Inning. Dort gibt es eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, die durch Lärmschutzmaßnahmen und ein Lärmschutzgutachten durchgesetzt wurde.

Auch Peter Mailänder (Kauferinger Mitte) zeigte Verständnis für die Anwohner und die gefährliche Stelle: „Mit 50 km/h fährt dort keiner den Berg hinunter. Allein diese Tatsache sollte für eine Reduzierung sprechen.“

UBV-Gemeinderat Sascha Kenzler verwies auf Ludwigsburg, wo sogar Bundesstraßen innerorts auf 40 km/h reduziert worden seien. Vom Fahrradüberholverbot hielt er wenig: „Wir sollten eher überlegen, ob wir an dieser Stelle wirklich Radfahrer und Autos mischen wollen.“

Landwirt und Gemeinderat Johann Drexl sprach sich klar für eine 30er-Zone aus: „Wir haben in Kaufering viel Verkehr, oft wird wenig Rücksicht genommen.“ Er kündigte an, das Thema auch im Kreistag anzusprechen.

Am Ende der Sitzung teilte die Verwaltung mit, dass die Themen aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten zwischen Markt und Landkreis aufgeteilt werden müssen. Für den Landkreis betreffen die Aufgaben bauliche Maßnahmen, Geschwindigkeitsreduzierungen und Lärmschutz. Der Markt Kaufering soll dagegen Möglichkeiten zur Verbesserung der Gehwegsituation im Oberdorf prüfen und gemeinsam mit dem Landkreis eine Konzeptplanung erarbeiten. Im Haushalt 2026 sollen dafür 25.000 Euro eingestellt werden. Erste Ergebnisse könnten im Herbst 2026 vorliegen.

Der Marktgemeinderat stimmte schließlich den Beschlussvorschlägen mehrheitlich zu. Zudem sollen Informationen aus Inning eingeholt und das Thema in einem Ausschuss vertieft werden.