An der Kauferinger Montessorischule entsteht eine neue Turnhalle

Derzeit entsteht ein Neubau an der Montessorischule in Kaufering. Zudem sind Spielplätze und Orte zum Verweilen geplant.

Es ist ein Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe versammeln sich vor der Montessorischule in Kaufering, denn heute steht Sport auf dem Stundenplan. Sie warten auf den Bus, der sie in die Sporthalle nach Hurlach fährt. Wenn die neue Turnhalle in Kaufering einmal steht, haben die jungen Leute endlich die gesamte vorgesehene Zeit fürs „Sporteln“ zur Verfügung und verlieren nicht mehr wertvolle Zeit für die Hin- und Rückfahrt.

Neubau kostet ungefähr vier Millionen Euro

Der rund vier Millionen Euro teure Neubau an der Viktor-Frankl-Straße geht mit großen Schritten voran und das Mammutprojekt liegt laut Schule genau im Zeitplan. Das bedeutet, dass bereits zum Ende dieses Kalenderjahres die ersten Sportstunden in der neuen Halle stattfinden könnten. Auch die Außenanlagen sollen dann bereits fertig sein.

Der Rohbau ist weit fortgeschritten, aktuell wird die Dachkonstruktion montiert. Anschließend wird die Gebäudehülle mit dem Dachdecker und dem Metallbauer, der für Fenster und Festverglasung zuständig ist, geschlossen. Parallel wird am Innenausbau weitergearbeitet. Vor allem die Gewerke Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sind momentan im Einsatz.

Autokran hievt Träger für Dachkonstruktion

Im Mai wurden die fünf Hauptträger der Dachkonstruktion mit Sondertransporten in der Nacht zur Schule gefahren und dann mit einem voll aufgelasteten 300-Tonnen-Autokran in ihre endgültige Position gehoben. Jeder der Stahlträger ist 22 Meter lang, einen Meter hoch und wiegt circa fünf Tonnen.

Die Schulhausgestaltungs-Arbeitsgruppe kümmert sich um die Planung des neuen Spielplatzes. Die Gestaltung ist momentan noch völlig offen. Eltern, Schüler, Mitarbeitende und Vereinsmitglieder der Kauferinger Montessorischule sind eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. (lt)

