Bis zu 300 Menschen nehmen am Christopher Street Day in Landsberg teil

Zum dritten Mal fand in Landsberg am Samstag ein Christopher Street Day (CSD) statt. Unter dem Motto „Vielfalt braucht (T*)Räume“ hatte ein lokales Bündnis zu einer Demonstration für queere Sichtbarkeit, Solidarität und Schutzräume aufgerufen. Der CSD startete mit einer Auftaktkundgebung auf dem Parkplatz am Papierfleck mit rund 200 Teilnehmenden, teilt die Polizei mit.

Dem Demo-Zug durch die Landsberger Innenstadt schlossen sich im Verlauf weitere 50 bis 100 Personen an, sodass gegen 15.10 Uhr etwa 250 bis 300 Personen am Lech Atelier ankamen. Dort stieg im Anschluss das „Vielsaitig-Festival“.

Auf dem Hauptplatz wurde nach Polizeiangaben kurzfristig eine Gegendemo mit dem Thema „Jesus liebt mich“ angezeigt, an der in der Spitze fünf Personen teilnahmen. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei und ohne Vorkommnisse, so die Polizei. (AZ)

Ein ausführlicher Bericht folgt an dieser Stelle.