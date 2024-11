Suchaktion nach Hilferufen in Peißenberg

Am Donnerstag alarmierte eine Bewohnerin aus dem Bereich Unterbuchau gegen 13.15 Uhr den Notruf, nachdem sie in Richtung des Wanderwegs zum Hohenpeißenberg mehrere Hilferufe gehört hatte. Es wurde daraufhin durch die Feuerwehr Peißenberg und der Bergwacht Steingaden eine umfangreiche Suchaktion in dem teilweise sehr unwegsamen und steilen Gelände eingeleitet. Durch Passanten konnte die Feuerwehr erfahren, dass eine sichtlich alkoholisierte männliche Person dort abseits von Wanderwegen sein Fahrrad in Richtung Hohenpeißenberg schieben würde. Schließlich konnte die Person auf dem Parkplatz der Gaststätte am Hohenpeißenberg durch die Bergwacht angetroffen werden.

Der stark alkoholisierte 40-jährige Mann aus Schongau erklärte, dass er sein Fahrrad bis zum Hohenpeißenberg geschoben habe. Angesichts des immer steiler werdenden Geländes und der Erschöpfung sei er jedoch nicht weitergekommen und habe mehrmals um Hilfe gerufen. Sein Fahrrad ließ er schließlich im Wald zurück und wolle es in den kommenden Tagen abholen. (AZ)