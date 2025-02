Zelt auf Gehweg brennt in Starnberg ab

Am gestrigen Freitag gegen 18 Uhr geriet ein Zelt, das als Schlafgelegenheit diente, in Brand und wurde vollständig zerstört. Eine 55-Jährige hat auf dem Gehweg des Hans-Zeller-Weges in Starnberg ein Zelt aufgebaut, um dort zu übernachten. Während ihrer Abwesenheit geriet das Zelt in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, das Zelt samt Inhalt wurde jedoch vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.(AZ)

