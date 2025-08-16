Blitz schlägt ins Turmkreuz der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein

Im Turm der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist am Samstagmorgen ein Blitz eingeschlagen. Dabei wurde das Turmkreuz beschädigt. Außerdem, und das ist aktuell die größere praktische Auswirkung, gibt es keinen Strom in der Kirche. Das am Samstag für 11.15 Uhr geplante Konzert im Rahmen des Orgelsommers mit dem Leutkircher Regionalkantor und früheren Dießener Kirchenmusiker Franz Günthner könne daher nicht stattfinden, teilte Stadtpfarrer Michael Zeitler am Morgen mit. Vereinzelt kam es in der vorangegangenen Gewitternacht auch zu weiteren Schäden im Landkreis.

Am Freitag wurde in der Stadtpfarrkirche noch das Patrozinium gefeiert, das heiße und schwüle Wetter ließ schon vermuten, dass es bald zu Gewittern kommen könnte. Zunächst blieb es aber im Landkreis Landsberg noch ruhig.

Blitzeinschlag: Ein extrem lauter Donner schreckt die Landsberger am Samstagmorgen auf

Am folgenden Morgen dann der große Knall in Landsberg. Ein extrem lauter und anhaltender Donner schreckte viele Landsberger auf. Die Ursache dürfte gewesen sein, dass ein Blitz in den Turm der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg eingeschlagen hatte. Die Uhrzeit kann Stadtpfarrer Michael Zeitler genau benennen: 8.24 Uhr, denn „um diese Zeit ist die Turmuhr stehen geblieben“. Der Blitzeinschlag führte zu einem völligen Ausfall der Stromversorgung in der Kirche, auch in weiteren Häusern im Hinter- und Vorderanger war der Strom weg und die Telefonverbindung unterbrochen.

Eine sichtbare Folge des Blitzeinschlags ist, dass das Turmkreuz beschädigt wurde. Von den drei Kugeln, die das linke, obere und rechte Ende des Kreuzes umfassen, wurde eine zerbrochen. Ein Teil davon fiel offenbar herunter, der andere verrutschte ein Stück weit auf dem waagrechten Kreuzbalken, wie ein Foto zeigt, das ein Altstadt-Bewohner unserer Redaktion geschickt hat. „Es wäre schön, wenn jemand, der das Teil findet, es ins Pfarramt bringen würde“, sagte Stadtpfarrer Zeitler.

Am Freitagabend und am Samstag ziehen mehrere Gewitterfronten über den Landkreis Landsberg hinweg

Ansonsten aber beschäftigte ihn zunächst weniger der Schaden auf dem Kreuz auf dem gut 70 Meter hohen Turm als vielmehr die ausgefallene Stromversorgung. „Da müssen wir erst einmal einen Elektriker bestellen.“

Eine erste Gewitterfront streifte am späten Freitagabend den Nordosten des Kreisgebiets im Bereich von Eresing und Greifenberg, heftig gewitterte es auch in Türkenfeld. Zweimal musste die Feuerwehr ausrücken, weil aufgrund des starken Regens Wasser in Gebäude eingedrungen war, unter anderem war ein Pferdestall betroffen, berichtete Kreisbrandrat Christoph Resch. Im südlichen Landkreis musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden.

Die nächste Gewitter- und Regenfront zog am Samstagmorgen dann zentraler über den Landkreis. Die Folge waren unter anderem zwei Aquaplaning-Unfälle zwischen den Anschlussstellen Landsberg-Nord und Schöffelding, die zu Blechschäden führten, wie Resch weiter berichtete.