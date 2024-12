Weihnachtswünsche in der Singoldhalle

Ein Abend, der in Weihnachtsstimmung bringen soll: Am 15. Dezember gibt es „Christmas Wishes“ in der Bobinger Singoldhalle. Beginn des Weihnachtskonzerts ist um 17 Uhr.

Die Gäste erwarten schwungvolle amerikanische Songs, melancholische keltische Lieder, ergreifende Crossover-Versionen und traditionelle Weihnachtslieder. Lauren Francis und Franz Garlik nutzen das Konzert, um dem Publikum eine friedvolle und begeisternde Botschaft mitzugeben. Mit ihrem Motto „Große Stimmen - hautnah“ wollen sie Konzert zu einem bleibenden Erlebnis machen.

Lauren Francis, die preisgekrönte Sopranistin, sang in vielen Theatern Europas, unter anderem an der Deutschen Oper am Rhein und an der Welsh National Opera. Im Sommer ist sie bei La Traviata auf den großen Freilichtbühnen zu hören. Außerdem ist sie als Solistin immer wieder im Fernsehen zu sehen und im Theater als Maria Callas zu erleben. Franz Garlik war als Solist unter anderem am Staatstheater am Gärtnerplatz, am Landestheater Innsbruck und am Stadttheater Regensburg. Mit den unterschiedlichsten Konzertprogrammen war er in vielen Ländern Europas und in Indonesien unterwegs.

Karten zu gewinnen

Karten für den Konzertabend gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Stadt Bobingen für 24 Euro (ermäßigt 21 Euro) unter den Tel.efonnummern 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. Die Redaktion und das Kulturamt verlosen außerdem drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis 12. Dezember, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspielschwabemuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Weihnachtswünsche. (AZ)