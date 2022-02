Ärger um Bodendenkmäler im Hofstetter Wald

Plus Kreisheimatpfleger Bernd Steidl ist verärgert: Große Holzerntemaschinen fahren im Hofstetter Wald bei Pürgen über prähistorische Grabhügelfelder. Was das Forstamt zu dem Vorfall sagt.

Im Kulturausschuss im Landratsamt Landsberg stellte Dr. Bernd Steidl, Kreisheimatpfleger für Bodendenkmalpflege im Landkreis, seinen Tätigkeitsbericht der vergangenen zwei Jahre vor. Dabei nannte er auch eine „unerfreuliche Nachricht“.