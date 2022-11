Lea Birnbaum gewinnt 14. Staffel der BR-Landfrauenküche

Die Fischwirtin aus Epfenhausen gewinnt bei der beliebten TV-Sendung BR-Landfrauenküche. Womit Lea Birnbaum überzeugen konnte. Es gibt eine zweite Siegerin.

Lea Birnbaum, die Fischwirtin aus Epfenhausen, ist Siegerin der BR-Landfrauenküche. In der 14. Staffel der beliebten Kochsendung erhielten zum ersten Mal zwei Landfrauen von ihren Mitstreiterinnen exakt gleich viele Punkte. Damit gibt es heuer erstmals zwei Gesamtsiegerinnen. Es trafen sich wieder sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken, um sich kennenzulernen und gegenseitig zu bekochen. Auch in diesem Jahr verrieten einige von ihnen ihre Familienrezepte. Die Frauen bewerten sich stets gegenseitig und am Schluss wird die Gesamtsiegerin gekürt.

Weißes Schokomousse: Lea Birnbaum überzeugt mit Nachspeise

Die älteste und die jüngste Landfrau wurden beim Finale von Starkoch und Wagyu-Züchter Lucki Maurer zur Gesamtsiegerin 2022 gekürt: Die 46-jährige Susanne Fischer aus Niederbayern erhielt die meisten Punkten in den Kategorien "Beste Vorspeise" und "Beste Hauptspeise", die 25-jährige Lea Birnbaum aus Epfenhausen war Siegerin in der Kategorie "Beste Nachspeise". Sie servierte eine weiße Schokoladenmousse mit Vanillecreme und Erdbeergel.

Weil aber für den Gesamtsieg alle vergebenen Punkte zusammengezählt werden und die Landfrauen heuer teilweise nur einen Punkt auseinanderlagen, gab es zum Schluss zwei Gesamtsiegerinnen. Gastgeber Lucki Maurer und die Landfrauen verbrachten einen schönen Tag in Niederbayern. Erstmals konnten alle sieben Frauen die Zeit gemeinsam verbringen – keine musste in der Küche stehen und für die anderen kochen. Denn während die Frauen auf ihren "Landfrauenküche"-Sommer zurückschauten, ließ es sich Lucki Maurer nicht nehmen, für sie zu kochen. Und so war es ein langer Abend, der auch wehmütig stimmte, da die gemeinsamen Wochen nun endgültig vorbei waren. Aber alle Frauen wollen sich wiedersehen – dann ohne Kameras und ohne Wettbewerb.

