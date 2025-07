Brandstiftung in Herrsching: Polizei ermittelt wegen Feuer vor Schnellimbiss und Markt

In eine psychiatrische Klinik ist ein 42-jähriger Mann gebracht worden, der in Herrsching vor einem Schnellimbiss ein Feuer gelegt haben soll. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bemerkten in den frühen Sonntagmorgenstunden zwei Anwohner das Feuer vor dem Schnellimbiss in der Seestraße. Sie beobachteten aus der Ferne auch einen Mann, der sich verdächtig in der Nähe des davorstehenden brennenden Außenmobiliars vor dem Wohn- und Geschäftshaus aufhielt. Die Anwohner alarmierten daraufhin über Notruf Polizei und Feuerwehr. Den Feuerwehrkräften gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das bewohnte Gebäude zu verhindern. Die Polizeibeamten konnten die flüchtende tatverdächtige Person noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung.

Der Tatverdächtige war gerade dabei, noch ein weiteres Feuer zu legen

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der dringend Tatverdächtige am Sonntagmorgen offenbar noch weitere kleine Brände gelegt hat. Als die in die Seestraße beorderte Polizeistreife am Schnellimbiss eintraf, war der Mann zudem dabei, etwa 70 Meter davon entfernt einen weiteren Brand zu legen. Diesmal zündete er vor einem Verbrauchermarkt eine Fußmatte inklusive Müll an. Als die Beamten sich näherten, flüchtete der Mann zunächst, er konnte aber wenig später vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft München II beantragte eine einstweilige Unterbringung des dringend tatverdächtigen 42-jährigen wohnsitzlosen Bulgaren. Er wurde am Montagnachmittag nach ärztlicher Begutachtung dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung und weiterer Brandlegungen. (AZ)