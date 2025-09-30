Zum Tag der Deutschen Einheit: Fotos aus Landsbergs Partnerstadt Waldheim

Die Städtepartnerschaft zwischen Landsberg und Waldheim in Sachsen wird vom 3. bis 17. Oktober auf besondere Weise sichtbar: Im Foyer des Historischen Rathauses ist in diesem Zeitraum die Fotoausstellung „Brücken verbinden“ zu sehen. Gezeigt werden Aufnahmen von Brückenbauwerken, die im 19. Jahrhundert den wirtschaftlichen Aufschwung in Mitteldeutschland maßgeblich mitgestaltet haben – insbesondere im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau in und um Waldheim.

Die Ausstellung wurde von der Interessengruppe Städtepartnerschaft des Heimatvereins Waldheim mit Unterstützung der Stadt Waldheim konzipiert. Die Ausstellung kann vom 3. bis zum 17. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Historischen Rathauses am Hauptplatz in Landsberg besucht werden: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr.

„Die Ausstellung macht deutlich, wie Brücken nicht nur Landschaften und Orte miteinander verbinden, sondern auch Menschen und Ideen. Gerade zum Tag der Deutschen Einheit möchten wir dieses Symbol des Zusammenhalts würdigen“, wird Waldheims stellvertretender Bürgermeister Albrecht Hänel in einer Pressemeldung der Stadt Landsberg zitiert. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl hebt darin die Bedeutung hervor: „Unsere Städtepartnerschaft mit Waldheim lebt von Begegnungen, vom Austausch und vom gemeinsamen Gestalten. Diese Ausstellung ist ein schönes Beispiel dafür, wie Geschichte und Gegenwart über Stadtgrenzen hinweg miteinander verknüpft werden.“

Die Partnerschaft zwischen Landsberg und Waldheim besteht seit 1990, kurz nach Öffnung der innerdeutschen Grenze. Waldheim – auch die „Perle des Zschopautals“ genannt – ist eine Kleinstadt im Landkreis Mittelsachsen mit rund 9000 Einwohnern. Die Stadt liegt in einem Talkessel der tief eingeschnittenen Zschopau unterhalb der Talsperre Kriebstein.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das denkmalgeschützte Rathaus im Jugendstil und seinem 56 Meter hohen Turm, die Nicolai-Kirche, die Eisenbahn-Viadukte oder die nahegelegene Burg Kriebstein machen den Ort zu einem kulturell wertvollen Partner im sächsischen Raum, heißt es in der Pressemeldung. Zwischen Landsberg und Waldheim gibt es seit jeher einen regen Austausch von Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern. Damit trage die Partnerschaft nicht nur zur Verständigung, sondern auch zu lebendigen Begegnungen zwischen Menschen bei. (AZ)