Stadt Landsberg warnt vor brütenden Mäusebussarden im Wildpark

Das städtische Forstamt bittet auch in diesem Frühjahr alle Besucherinnen und Besucher des Lechparks in der Pössinger Au (Wildpark) sowie des Bereichs rund um den Zehnerhof um erhöhte Aufmerksamkeit: In beiden Gebieten sind wieder Mäusebussarde bei der Brut. Zum Schutz ihrer Jungen verhalten sich die Greifvögel besonders wachsam – und können in unmittelbarer Nähe zum Horst auch Menschen angreifen, die sie als potenzielle Bedrohung wahrnehmen.

Wie Michael Siller, Referatsleiter des städtischen Forstamts, mitteilt, handelt es sich bei den Angriffen keineswegs um aggressive Verhaltensweisen, sondern um natürliche Brutverteidigung. Besonders betroffen seien vor allem schneller bewegte Personen – etwa Joggerinnen und Jogger, gelegentlich auch Fahrradfahrende oder Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Die kritische Zeit dauert etwa von März bis Juni. Sobald die Jungtiere flügge sind, beruhigt sich die Lage erfahrungsgemäß bis zum Sommeranfang wieder. Der Mäusebussard ist durch die EU-Vogelschutzrichtlinie streng geschützt und unterliegt einer ganzjährigen Schonzeit.

Angriffe der Greifvögel können beim Forstamt Landsberg gemeldet werden

Zur eigenen Sicherheit rät das Forstamt Bewegungen zu verlangsamen und besonders aufmerksam zubleiben, schützende Kopfbedeckung zu tragen und bei einem Angriff, Arme hochnehmen oder einen Regenschirm geöffnet über dem Kopf halten. Hinweisschilder im südlichen Bereich des Lechparks sowie rund um den Zehnerhof machen auf die Brutreviere aufmerksam. Angriffe durch Mäusebussarde können unter der Telefonnummer 08191/128-207 oder per E-Mail an forst@landsberg.de gemeldet werden. (AZ)