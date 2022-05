Buchloe: Tote Hunde wie Müll entsorgt

Unbekannte werfen zwei tote Junghunde auf ein Firmengelände in Buchloe. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag hat ein Spaziergänger zwei tote Junghunde in einem Gewerbegebiet in Buchloe im Landkreis Ostallgäu gefunden. Nach Angaben der Polizei waren die Hunde an einem Feldweg, östlich eines großen Hygieneartikelvertreibers, über den Zaun auf das Gelände der Firma geworfen worden. Die zwei toten Hunde seien "wie Müll abgelegt" worden, teilt die Polizei mit.

Wie die Hunde zu Tode kamen, konnte derzeit noch nicht geklärt werden. Auch die Tatzeit ist unbekannt. Die Polizei Buchloe ermittelt diesbezüglich wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. (lt)

Lesen Sie dazu auch