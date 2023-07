Landwirtin vermisst Schaf "Anton" und befürchtet das Schlimmste

Ein kastrierter Hammel wird von einer Weide zwischen Honsolgen und Erpfting gestohlen. Die Besitzer hoffen auf Zeugenaussagen.

Auch Tage nach dem Vorfall nimmt Katharina Götzfried aus Honsolgen bei Buchloe das Geschehene mit. So etwas habe sie noch nie erlebt, berichtet sie am Telefon. "Wir sind geschockt, dass jemand unser Tier wegnimmt." In der Nacht vom Montag auf Dienstag ist Schaf "Anton" verschwunden. "Am Dienstag ist uns dann aufgefallen, dass Anton weg ist." Die Polizei ist informiert; Flugblätter sind verteilt, doch die Landwirtin macht sie nur wenig Hoffnung.

Familie Götzfried baut derzeit einen alten Bauernhof im Ortskern von Honsolgen um, einem Stadtteil von Buchloe unweit der Grenze zum Landkreis Landsberg. Um die Ortschaft herum haben sie sich in den vergangenen eineinhalb Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb als Nebenerwerb aufgebaut und halten unter anderem 55 Schafe.

Doch seit Montagabend fehlt ein wichtiger Teil der Herde. Die Familie geht vom Diebstahl des Hammels aus. Der Zeugenaufruf der Familie Götzfried wurde mittlerweile auch in den Sozialen Medien geteilt, in der Hoffnung das Tier lebend zurückzuerhalten. "Nicht genau Landsberg, aber gerade über die Grenze, und wenn man im Erpfting wohnt, hat man vielleicht was gesehen", mutmaßt eine Nutzerin auf Facebook, die den Aufruf geteilt hat.

Auf dem Aufruf ist das Tier, ein Wiltshire Horn Mix, abgebildet. Mit seinen geschwungenen Hörnern erinnert er an einen Widder. Der Hammel habe einen Wert von etwa 300 Euro. Doch die emotionale Bedeutung des Tieres sei für die Besitzer viel bedeutender. Anton sei der erste Schafbock der Familie gewesen, erwähnt Götzenfried. Das Tier habe an sich keinen wirtschaftlichen Nutzen. "Anton ist kastriert und wirklich lieb. Er läuft in unserer Herde mit als Liebhabertier und wir hängen sehr an ihm", betont die Landwirtin.

Besitzer befürchten, dass Schaf Anton für eine rituelle Schlachtung gestohlen wurde

Eine Nachbarin habe bereits eine wichtige Zeugenaussage getätigt. Sie will am Montagabend einen silbernen Geländewagen mit großem Viehanhänger in der Nähe der Herde gesehen haben. Nun hofft Katharina Götzfried auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Doch eine Befürchtung der Götzfrieds nach eigenen Recherchen im Internet lässt die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Anton schwinden: "Wir befürchten, dass er zum Schächten gestohlen wurde." In Internetforen für Schafhaltung hätten sie gelesen, dass der Diebstahl von Tieren, um eine rituelle Schlachtung durchzuführen, zunehme.

Wie wahrscheinlich ist diese Vermutung? Polizeioberkommissar Holger Stabik vom zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West informiert, dass ein mögliches Motiv des Diebstahls der Polizei nicht bekannt sei. Eine Schächtung könne man zwar nicht ausschließen. Allerdings sei dieses Motiv nach polizeilicher Bewertung derzeit eher unwahrscheinlich. "Bei dem gestohlenen Schaf soll es sich um einen Schafsbock handeln, für Schlachtungen oder Schächtungen werden aufgrund des Geschmacks normalerweise weibliche Tiere verwendet", teilt der Polizeibeamte mit.

Eine Auswertung für den Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West ergab zudem, dass pro Jahr regelmäßig etwa zwei oder drei Dutzend Tiere als gestohlen gemeldet werden. Darunter fallen demnach hauptsächlich Katzen, Bienenvölker, Hunde und Hasen. "In den letzten fünf Jahren wurden lediglich eine mittlere einstellige Zahl an gestohlenen Schafen gemeldet, aus diesen Zahlen lässt sich kein religiöses Motiv herleiten", betont Polizeioberkommissar Stabik. Der zeitliche Schwerpunkt der gemeldeten Diebstähle liegt laut Auswertung in den Monaten von März bis September, was damit zu erklären sein könnte, dass in der Sommersaison viele Tiere im Freien gehalten werden und sich damit die Gelegenheiten für Diebstähle erhöht.

Weitere Hinweise zum Fall gestohlenen Schafbock können der Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241/96900 mitgeteilt werden.