Rückblick auf 60 Jahre Alpina: Das steckt hinter dem Unternehmen

Es ist eine unternehmerische Zeitenwende, die der Fahrzeughersteller Alpina mit Sitz in Buchloe vor einigen Jahren unternommen hat. Denn 2022 verkaufte das Unternehmen die Rechte an der Marke Alpina an BMW. Ende dieses Jahres, wenn der Kooperationsvertrag zwischen den beiden Firmen ausläuft, beginnt somit ein neues Kapitel für das Buchloer Unternehmen. In Penzing feierten am Wochenende Alpina-Fans das 60. Unternehmensjubiläum. Was hinter dem Luxus-Label steckt.

Gegründet wurde Alpina von Burkard Bovensiepen. Anfang der 1960er-Jahre hatte der Betriebswirt die Idee, leistungssteigernde Vergaseranlagen für verschiedene Automodelle zu entwickeln – schlicht Tuning. Sein auserkorenes Modell war der damals neue BMW 1500, mit dem 1963 die erste Alpina-Anlage realisiert wurde. Die Kundenakquise nahm Bovensiepen daraufhin selbst in die Hand. Bei der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt klemmte er auch dem Parkplatz den BMW 1500-Fahrern Prospekte über seine Doppelvergaseranlage unter den Scheibenwischer und gewann so seine ersten Kunden. Sein Verkaufsargument: Mit seinem Mehrvergaser steigert sich die Motorleistung um bis zu 40 PS.

1978 verkauft Alpina erstmals Eigenproduktionen

Es folgt die Zusammenarbeit mit BMW und schließlich die Gründung der ALPINA Burkhard Bovensiepen KG in Kaufbeuren im Jahr 1965. In den folgenden Jahren steigt das Unternehmen in den Rennsport ein und gewinnt 1970 den Tourenwageneuropapokal sowie das 24-Stundenrennen von Spa. Im selben Jahr zieht das Unternehmen nach Buchloe. Acht Jahre später beginnt Alpina damit, Eigenentwicklungen zu verkaufen und wird vom Tuningunternehmen zum Fahrzeughersteller. 1988 zieht sich Alpina aus dem Motorsport zurück, um den Fokus auf die Autoherstellung zu legen. Viele Jahre und Fahrzeugmodelle später steht nun wieder ein Umbruch im Unternehmen an: Ab 2026 verzichtet Alpina auf die Eigenproduktion und konzentriert sich auf die Betreuung von Alpina-Fahrzeugen. Dazu gehören Restaurierungen, Motorrevisionen oder optische Anpassungen in Exterieur und Interieur.

Das Buchloer Betriebsgelände sowie die Mitarbeitenden bleiben somit erhalten. Grund für den Umschwung sind laut Andreas Bovensiepen die Transformationen in der Automobilindustrie in Richtung nachhaltiger Mobilität. Diese Entwicklung und die einhergehenden steigenden Regularien seien als kleines Unternehmen nicht zu stemmen. Das Familienunternehmen vertreibt im Rahmen der abgegrenzten Marke Alpina Classic, die alle Produktionen zwischen 1965 und 2025 einschließt, weiterhin Originalteile für Alpina-Fahrzeuge aus der ehemaligen Eigenproduktion. In Zukunft möchte das Unternehmen vermehrt Entwicklungsdienstleistungen übernehmen. Wie Andreas Bovensiepen verrät, sei jedoch auch geplant, zukünftig unter dem Familiennamen in kleinen Stückzahlen exklusive Automobile herzustellen. Geschäftsführer sind seit 2002 Andreas und Florian Bovensiepen. Ihr Vater und Alpina-Gründer Burkard Bovensiepen verstarb 2023 im Alter von 87 Jahren.