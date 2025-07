Kritik der Linken: AfD trifft sich erneut in Räumen der Stadt Landsberg

Mitte Mai demonstrierten knapp 200 Personen gegen eine Veranstaltung der AfD im Landsberger Sportzentrum. Dazu aufgerufen hatte die Landsberger Basisgruppe der Linken, die im Vorfeld auch die Stadt kritisiert hatte, die die Räumlichkeiten vermietet. Nun findet am Mittwoch, 16. Juli, erneut eine Veranstaltung der AfD im Vortragssaal statt. Und auch dieses Mal plant die Linke eine Gegenaktion und fordert die Stadt und ihre Vertreterinnen und Vertreter auf, Haltung zu zeigen.

Bei der Kundgebung Mitte Mai protestierten die Teilnehmenden gegen die Vereinnahmung öffentlicher Gebäude durch die AfD. Auf die in einem offenen Brief geäußerte Kritik der Linken und deren Gesprächsangebot antworteten die Stadt und ihrer Vertreter nicht, teilt die Basisgruppe mit. Angesichts der erneuten AfD-Veranstaltung äußert sich die Linke wie folgt: „Wir fordern von der Stadt eine klare Haltung gegen die AfD, die gegen Migrant*innen, Frauen, Behinderte und queere Menschen hetzt.“ Mit Blick auf die Kommunalwahlen im März gebe es kaum Wichtigeres, als der Partei, die so oft schon bewiesen hat, dass sie gegen die fundamentalsten Menschenrechte steht, keinen Fingerbreit Platz in öffentlichen Räumen der Stadt zu geben.“

Linke: Landsberg soll sich München als Vorbild nehmen

Die gegenüber unsere Redaktion getroffenen Aussage, man müsse jeder legal existierenden Partei die Räume genehmigen, nimmt die Linke der Stadt nicht ab. In München sei vor einigen Jahren zumindest versucht worden, der AfD den Zugang zu Räumen der Stadt zu verwehren. „Auch wenn diese Entscheidung vom Verwaltungsgericht München gekippt wurde, so wurde es wenigstens versucht“, teilt die Basisgruppe mit. „Wir fordern deshalb die Mitglieder des Stadtrats auf, Stellung zu beziehen und Haltung zu zeigen. Wir fordern von der Stadt, insbesondere ihren hochrangigen Vertreter*innen, aber auch allen Stadtratsfraktionen, eine ehrliche, öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema, und was man gegen diese Vereinnahmung unternehmen kann.“

Für ihre als „Bürgerdialog“ titulierte Veranstaltung am 16. Juli wirbt die AfD mit dem Kommen der Bundestagsabgeordneten Peter Boehringer, Tobias Matthias Peterka, Professor Dr. Ingo Hahn und Rainer Groß. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Unsere Redaktion hat die Stadt Landsberg um eine Stellungnahme gebeten. Sobald uns diese erreicht, werden wir den Artikel ergänzen.