Bürgerentscheid Landratsamt: Einfach in Ruhe informieren

Polemik, Satire, Ironie sind Mittel, die im Kabarett gut angesiedelt sind. Und wenn man immer mal über die Ungleichheit der Mittel bei der Werbung zugunsten des neuen Landratsamts (sprich zur Entscheidung des Kreistags darüber) wie den Pop-up-Store diskutiert hat, so herrscht doch jetzt Gleichheit. Denn welche Bürgerinitiative hat schon so eine wortgewaltige und beliebte Kabarettgruppe zu 100 Prozent hinter sich?

Satire übertreibt und bringt es auf die Spitze. Und das ist auch okay. Deshalb kann man auch mal den Landrat alleinverantwortlich für den Bau des neuen Landratsamts machen. Das ist er jetzt sicher schon gewohnt. Die Behauptung, dass die Stadt beim Neubau und seinen Kosten von Eichinger „aufs Kreuz gelegt wurde“, das ist wirklich eine interessante Interpretation der Realität. Denn hat nicht genau die Stadt einen Realisierungswettbewerb fürs Landratsamt gefordert? Das waren weder Eichinger noch der Kreistag. Der Stadtrat Landsberg wollte eine angemessene Bebauung rund um das Landratsamt. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sagte und das gilt auch noch heute: „wir möchten an den Einfahrtswegen von Landsberg, dem Anspruch gerecht werden, den das Wahrzeichen der Stadt mit sich bringt“. Damit ist das Bayertor gemeint. Diese Forderung hat den Bau nicht nur verzögert, sondern auch verteuert. Was darf also Kabarett? Viele sagen alles, also Schwamm drüber. Denn ansonsten ist dieses Kavernenduo(Trio?) eine wichtige Institution in Landsberg in Sachen Humor. Man darf sich schon auf den nächsten Auftritt freuen.

Zum Thema selbst: Die Bürgerinitiative informiert weiter an ihren Ständen und Landrat Thomas Eichinger lädt ein zum digitalen Austausch am Mittwoch, 19. Februar im Zoom-Meeting. Das Thema ist wichtig. Unser Interview mit Bürgerinitiative und Landrat im LT bringt viele Details. Es ist ausführlich, beleuchtet viele Details und die Beteiligten waren erfreulich sachlich und eben nicht polemisch. Das tut dem Thema gut und führt hoffentlich wirklich zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Bürger will. Deshalb wählen gehen, sich informieren und auch beim Stimmzettel genau aufpassen, dass er gültig ist. Denn bei dieser Abstimmung gibt es einige Hürden.