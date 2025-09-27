Icon Menü
Bürgermeister Marco Dollinger hat mit Kinsau noch viel vor

Kinsau

Der Kinsauer Rathauschef tritt bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr wieder an. In einer potenziellen dritten Amtszeit stünde viel auf dem Programm.
Von Manuela Schmid
    Bürgermeister Marco Dollinger an seinem Schreibtisch im Kinsauer Rathaus im historischen Pfarrhof. Das Jesuskind zeugt noch von der Vergangenheit des Gebäudes.
    Bürgermeister Marco Dollinger an seinem Schreibtisch im Kinsauer Rathaus im historischen Pfarrhof. Das Jesuskind zeugt noch von der Vergangenheit des Gebäudes. Foto: Christian Rudnik

    Für eine dritte Amtszeit möchte Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger im kommenden Jahr bei den Kommunalwahlen wieder antreten. „Die Aufgabe macht mir nach wie vor Spaß, und ich bin noch nicht am Ende von dem, was ich mit Kinsau verwirklichen möchte“, erklärt Dollinger. „Vorausgesetzt, der Bürger schenkt mir sein Vertrauen, würde ich mich sehr gerne wieder zur Wahl stellen“, verkündet der Kinsauer Gemeindechef, der in seinem Heimatdorf fest verwurzelt ist. Im Vorfeld der Kommunalwahl 2026 sprechen wir in einer Artikelserie mit den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Landkreis.

