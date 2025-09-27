Bürgermeister Marco Dollinger hat mit Kinsau noch viel vor

Für eine dritte Amtszeit möchte Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger im kommenden Jahr bei den Kommunalwahlen wieder antreten. „Die Aufgabe macht mir nach wie vor Spaß, und ich bin noch nicht am Ende von dem, was ich mit Kinsau verwirklichen möchte“, erklärt Dollinger. „Vorausgesetzt, der Bürger schenkt mir sein Vertrauen, würde ich mich sehr gerne wieder zur Wahl stellen“, verkündet der Kinsauer Gemeindechef, der in seinem Heimatdorf fest verwurzelt ist. Im Vorfeld der Kommunalwahl 2026 sprechen wir in einer Artikelserie mit den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Landkreis.

Manuela Schmid

86981 Kinsau

Marco Dollinger