Gasbohrungen, Gewerbegebiet und Hunde beschäftigen die Bürger in Reichling

Teils hitzig verlief die jüngste Bürgerversammlung in Reichling. Nach dem Vortrag der stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler und dem Rückblick von Bürgermeister Johannes Hintersberger ging es in die Fragerunde. Nicht alle Anliegen konnten zur vollen Zufriedenheit behandelt werden. Vor allem die umstrittenen Gasbohrungen in Reichling sorgten mal wieder für Unmut.



Die erste Frage aus dem Publikum bezog sich auf das geplante Gewerbegebiet in Reichling. „Wie weit sind die Planungen?“, wollte ein Bürger wissen. Bürgermeister Hintersberger erklärte, dass das Gebiet eigentlich demnächst erschlossen werden sollte. Änderungen bei den Tiefbauarbeiten führen jedoch dazu, dass sich die Umsetzung verzögert. „Die Erschließung wird hoffentlich noch heuer abgeschlossen“, so der Bürgermeister. Eine andere Bürgerin wollte wissen, ob die Gemeinde auf anliegende Unternehmer zugehen wird, wenn die Planungen voranschreiten. „Spätestens, wenn es um den Verkauf geht, kommen wir natürlich auf die Anlieger zu“, antwortete Hintersberger.

