Issing

vor 48 Min.

Nahwärme in Issing: Kritik am Bürgermeister

Weil in Sachen Nahwärme in Issing nichts vorwärtsgeht, gibt es Kritik von den Bürgern. Auch der Kindergarten könnte an das Netz angeschlossen werden.

Plus Vilgertshofens Rathauschef Dr. Albert Thurner tourt durch die Ortsteile. In Mundraching und Pflugdorf ist es eher ruhig, doch in Issing geht es zur Sache. Was dort wegen der Wärmeversorgung geplant ist.

Von Ulrike Reschke

Eine dreitägige Tour durch die Ortsteile der Gemeinde hat Vilgertshofens Bürgermeister Dr. Albert Thurner absolviert. Während die Bürgerversammlungen in Mundraching und Pflugdorf recht ruhig abliefen, ging es in Issing deutlich zur Sache. Dort beschäftigt die Bürger vor allem das bereits lange diskutierte Nahwärmekonzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .