Heike Heubach besucht Regens Wagner Holzhausen

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach (SPD) die Magnus-Werkstätten von Regens Wagner in Buchloe. Seit März 2024 vertritt Frau Heubach als erste gehörlose Abgeordnete den Wahlkreis Augsburg-Land und Aichach-Friedberg im Deutschen Bundestag.

Empfangen wurde Frau Heubach von einem Klienten der Werkstätte, der sie durch die verschiedenen Arbeitsbereiche führte. Unterstützt wurde die Begegnung von zwei Gebärdensprachdolmetschern, wodurch eine reibungslose Verständigung möglich war. Den Kontakt zum Besuch stellte der ehemalige Mitarbeiter Peter Hack her, der selbst vor Ort war. In der Metall-Produktion zeigte eine vierköpfige Arbeitsgruppe den Fertigungsprozess von Reptilien-Futterboxen, ein schönes Beispiel für Teamarbeit. Frau Heubach war sichtlich beeindruckt vom Engagement und der Freude, mit der die Klienten ihre Aufgaben verrichten. „Es ist viel Arbeit, aber schöne Arbeit“, sagte einer der Beteiligten.

In den Magnus-Werkstätten können junge Menschen eine Ausbildung machen

Ein besonderes Merkmal der Magnus-Werkstätten ist die individuelle Betreuung der Klienten. Pausen zum Entspannen gehören ebenso dazu wie kreative Tätigkeiten. So zeigte eine Klientin stolz ihre Knüpfarbeit und begrüßte Frau Heubach mit einigen Gebärden, die sie kannte. In der Keramikabteilung durfte die Abgeordnete zusehen, wie eine Klientin mit sicherer Hand an der Drehscheibe eine Schüssel formte.

Auch im Berufsbildungsbereich, in dem junge Menschen ihre zweijährige Ausbildung in den Magnus-Werkstätten absolvieren, wurde Frau Heubach herzlich empfangen. Dort präsentierten die Klienten Spiele zur Demokratiebildung und einen Sitzplan des Bundestages, auf dem Frau Heubach ihren Platz zeigte. Sie versprach, aktuelles Informationsmaterial in leichter Sprache an die Magnus-Werkstätten zu schicken. Zum Abschluss wurde Frau Heubach am 3D-Drucker ein personalisierter Schlüsselanhänger mit ihrem Vornamen überreicht, ein kleines Erinnerungsstück, das künftig einen Platz an ihrer Bürotür finden wird. (AZ)