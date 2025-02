Seit der Flüchtlingskrise engagiert sich Alexander Neumeyer in der AfD

Seit dem Jahr 2015, als die Flüchtlingskrise in Europa ihren Höhepunkt fand, engagiert sich Alexander Neumeyer in der AfD. Insbesondere mit der Haltung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war er nicht einverstanden. „Den Anstoß hat für mich damals Merkels Entscheidung gegeben, die Grenzen zu öffnen und jeden ohne Kontrolle ins Land zu lassen“, blickt der 67-Jährige auf seine Anfänge in der Partei zurück. Obwohl er in Seeshaupt – und damit im Landkreis Weilheim-Schongau – wohnt, tritt Neumeyer für die AfD im Wahlkreis Starnberg-Landsberg als Direktkandidat bei der bevorstehenden Bundestagswahl an. Er kenne viele Leute aus dem Starnberger Kreisverband gut, sagt er.

Auf der Landesliste der bayerischen AfD ist Alexander Neumeyers Name hingegen nicht zu finden. Seine Chancen, in den Bundestag einzuziehen, schätzt er dementsprechend als gering ein. „Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Zeichen setzen, den Menschen eine Alternative anbieten und die Chance, dass sich hier etwas ändert“, sagt der verheiratete Vater eines erwachsenen Sohnes. Sollte es doch mit dem Einzug ins Parlament klappen, würde er sich aufgrund seines beruflichen Hintergrunds als Diplom-Ökonom im Haushaltsausschuss einbringen wollen. Durch Umschichtungen und Sparmaßnahmen könnte die „Belastung für den Durchschnittsbürger“ seiner Ansicht nach gesenkt werden.

AfD-Kandidat fordert eine „massive Entbürokratisierung“

Ein zentrales Thema im diesjährigen Wahlkampf ist die schwächelnde Wirtschaft. Ein Aufschwung werde nur mit einer massiven Entbürokratisierung gelingen, so Neumeyer. Es gebe zu viele Vorschriften, die von EU-Behörden durchgereicht würden. Skeptisch beäugt er beispielsweise das Lieferkettengesetz. Unternehmen müssten „jede Schraube dokumentieren“. Im Hinblick auf die Asylpolitik verweist Alexander Neumeyer auf das Wahlprogramm der AfD. In diesem findet sich der Begriff „Remigration“, womit Rechtsaußen-Politiker oftmals nicht nur die Abschiebung von Migranten und Asylbewerbern beschreiben, sondern auch die Umsiedlung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

Neumeyer sagt: „Kein Mensch von uns will gut integrierte Menschen, die seit Jahren hier leben und arbeiten, ausweisen.“ Der Direktkandidat der AfD war als junger Mann in den 1990ern für einige Jahre aktives Mitglied der Republikaner. Bereits damals hat ihn nach eigener Aussage das Fluchtgeschehen beschäftigt. Die Einführung des Euros habe er zudem als „eher schädlich“ für die Bundesrepublik erachtet.

Beruflich ist Alexander Neumeyer als Diplom-Ökonom laut eigener Aussage „sehr erfolgreich“. Daher könne er einer großen Leidenschaft nachgehen: dem Schreiben von Büchern. Neumeyer hat Romane und Sachbücher veröffentlicht.

Welche Medien nutzen Sie für die Kommunikation mit den Wählern?

Die Sozialen Medien nutze ich persönlich gar nicht. Ich liebe Infostände.

Mit welchem/r Politiker/Politikerin einer anderen Partei würden Sie gerne mal essen gehen?

Spontan kann ich dazu nichts sagen, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht.

Welche Serie haben Sie zuletzt im Fernsehen gesehen?

Die englische Serie Inspector Barnaby.

Welche Musik hören Sie gerne?

Ich höre gerne klassische Musik, franzöische Chansons und italienische Schlager der 1950er-Jahre.

Welches Sportereignis hat Sie zuletzt begeistert?

Ich schaue keinen Sport. Ich will selbst aktiv sein und mache sehr gerne Sport.

Welchen Antrieb hat Ihr Auto (Benzin, Diesel, Strom, etc.)?

Ich habe ein Dieselfahrzeug.