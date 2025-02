Verena Machnik ging vom Helferkreis in die Politik

2015 war das Jahr, das für Verena Machnik mit den Ausschlag gab, in die Politik zu gehen. Als Angela Merkel „Wir schaffen das“ sagte, begann die heutige Direktkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl im Helferkreis ihres Wohnorts Berg mitzuarbeiten, insbesondere um Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.

Eine tolle Zeit sei das gewesen, blickt Verena Machnik, eine gelernte Speditionskauffrau und studierte Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, die als freie Journalistin und Lektorin arbeitet, zurück. Sie habe aber auch erkannt, wie viele Steine dieser Arbeit in den Weg gelegt worden seien, etwa mit Blick auf die Arbeitsbeschränkungen für Asylsuchende. 2019 trat Machnik den Grünen bei, 2020 wurde sie in den Gemeinderat von Berg gewählt.

Ohne Umwelt- und Klimaschutz ist alles nichts, findet Verena Machnik

In der Zuwanderung sieht die 45-jährige zweifache Mutter auch einen Schlüssel zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Mit Blick auf den Fachkräftemangel „sollten wir die Menschen, die schon hier sind, unkompliziert arbeiten lassen“, sagt sie.

Dauerhaft günstige Energiekosten seien für die Wirtschaft ebenfalls notwendig. „Das geht nur mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien“, betont sie. „Billiger als mit Sonne, Wind und Wasser geht es langfristig nicht“, ist Machnik überzeugt. Dass sich etwa die Vereinigten Staaten möglicherweise wieder mehr auf Öl und Gas fokussieren, ficht die Kandidatin nicht an: „Ohne einigermaßen intakte Umwelt und Klimaschutz brauchen wir auch nicht über eine starke Wirtschaft reden.“ Den USA müsse ein starkes Europa gegenübertreten können. Dass insbesondere die Grünen schuld an der Wirtschaftsschwäche in Deutschland seien, weist Machnik zurück. „In drei Jahren kann man nicht aufholen, was 16 Jahre verschlafen wurde.“ Sie verweist auf Umstände wie die Corona-Pandemie und den Angriff Russlands auf die Ukraine und die Notwendigkeit, neue Energiequellen zu erschließen, weil das Industrieland Deutschland in besonderem Maße von russischem Erdgas versorgt wurde.

Starke Kommunen, starke Demokratie

Daneben setzt Machnik auf den „Deutschland-Fonds“, um in die Infrastruktur zu investieren. Voraussetzung dafür seien höhere Steuern für Reiche und eine reformierte Schuldenbremse. Unternehmen sollten Investitionen mit zehn Prozent vom Staat gefördert bekommen.

Ein „Herzensthema“ von ihr seien starke Kommunen mit mehr Entscheidungsbefugnissen zum Beispiel bei Baugenehmigungen und Verkehrsregelungen (Stichwort Tempo 30). Daneben müssten Bundeszuschüsse (als Beispiel nennt sie die Hilfen für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter) vom Freistaat ohne Verzug durchgereicht werden. Das „unfassbar komplizierte“ Förderwesen etwa für Klimaschutz müsse vereinfacht werden, die Digitalisierung in der Verwaltung vereinheitlicht stattfinden. Starke Kommunen stärkten auch das Vertrauen in die Demokratie, findet Machnik.

Welche Medien nutzen Sie für die Kommunikation mit den Wählern?

Instagram, Facebook, kein (!) X, der persönliche Austausch ist mir aber am liebsten.

Mit welchem/r Politiker/Politikerin einer anderen Partei würde Sie gerne mal essen gehen?

Markus Söder, das wäre eine Challenge für ihn, weil ich Pescetarierin (Vegetarierin, die kein Fleisch, aber Fisch ist, d. Red.) bin.

Welche Serie haben Sie zuletzt im Fernsehen gesehen?

Yellowstone.

Welche Musik hören Sie gerne?

Ich höre zurzeit oft deutsche Musik, zum Beispiel von Danger Dan, Antilopen Gang, Max Herre, Fiva oder AnnenMayKantereit.

Welches Sportereignis hat Sie zuletzt begeistert?

Das DFB-Viertelfinalspiel Köln gegen Leverkusen. Ich bin ein großer Fußballfan.

Welchen Antrieb hat Ihr Auto (Benzin, Diesel, Strom, etc.)?

Unsere Familie hat zwei reine Elektroautos.