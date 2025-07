Für die CAP-Markt-Nachfolge in Landsberg gibt es Interessenten

Die Nachricht hat viele Landsbergerinnen und Landsberger überrascht. Anfang Juni war bekannt geworden, dass der von Regens Wagner Holzhausen betriebene CAP-Markt in der Landsberger Innenstadt nach 18 Jahren schließt. Das Ende zum 31. August hatte Regens Wagner auf Nachfrage unserer Redaktion in einer Pressemeldung mitgeteilt. Für die Nachfolge des Marktes gibt es aber offenbar mehrere Interessenten, wie der Wirtschaftsförderer der Stadt, André Köhn, am Donnerstagnachmittag in der Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt mitteilte.

In der Sitzung des Seniorenbeirats blickte André Köhn auf die vergangenen Wochen zurück, mit einigen schlaflosen Nächten, wie er sagte. Denn die Stadt und die Eigentümerfamilie des Gebäudes in der Katharinenstraße, in dem sich der CAP-Markt befindet, hätten sich intensiv um eine Nachfolge bemüht. Mittlerweile gebe es fünf Interessenten, davon befinde sich einer in der näheren Auswahl. „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.“ Zu den Interessenten zählen laut Köhn private Betreiber und soziale Träger.

Der Markt ist ein sozialer Treffpunkt für viele Landsberger

André Köhn und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl betonten in der Sitzung, wie wichtig der Laden mit einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern für die Nahversorgung in der Innenstadt, vor allem aber für das in der Nachbarschaft gelegene Betreute Wohnen der Stadt, ist, nicht nur als Nahversorger, sondern auch als sozialer Treffpunkt.

Im CAP-Markt gibt es Artikel des täglichen Bedarfs. Ein großer Anteil der Produkte wird über die Edeka-Einkaufsgemeinschaft bezogen. Das Angebot wird um regionale Produkte erweitert. Auch die Eigenprodukte von Regens Wagner Holzhausen sind erhältlich. André Köhn sagte in der Sitzung, dass das Konzept sicherlich angepasst werden muss. „Wir werden mehr in Richtung Convenience gehen müssen.“ Seiner Ansicht nach sollten vor allem Backwaren, verzehrfertige Lebensmittel, ein Imbiss oder eine heiße Theke Teil des Konzepts sein. Eine weitere Stellschraube seien die Preise. An vergleichbaren Standorten in Bahnhofsnähe lägen diese generell etwas höher.

Ein reibungsloser Übergang wird nicht möglich sein

Ein mögliches Konzept kann laut Wirtschaftsförderer Köhn auch ein E-Markt sein, also ein voll automatisiertes Geschäft mit kaum Personal, in dem die Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe selbst scannen und bargeldlos bezahlen müssten. Das sei für Seniorinnen und Senioren sicherlich nicht ideal, aber wählerisch dürfe man nicht sein. Einen reibungslosen Übergang werde es sicherlich nicht geben. Nach der Schließung des Marktes durch Regens Wagner Ende August werde es einen zeitlich befristeten Leerstand geben.