Caritasverband klärt in der Fußgängerzone über Glücksspielsucht auf

Laut dem „Jahrbuch Sucht 2024“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) sind bundesweit schätzungsweise etwa 300.000 Menschen an einer Glücksspielsucht erkrankt, wobei Männer deutlich häufiger betroffen sind als Frauen. Seit der Legalisierung von Glücksspiel im Internet durch den Glücksspielstaatsvertrag im Jahr 2021 wird laut einer Pressemitteilung auch in der Suchtberatungsstelle des Caritasverbands Landsberg ein weiterer Anstieg an Anfragen festgestellt. Mitte September ist in Landsberg ein Aktionstag gegen Glücksspielsucht geplant.

Wie es in der Pressemitteilung des Caritasverbands heißt, ist pathologisches Glücksspiel noch immer nicht als Suchterkrankung anerkannt, sondern lediglich unter „abnorme Gewohnheiten, Störungen der Impulskontrolle“ aufgelistet. Deshalb soll am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht über die Erkrankung aufgeklärt werden. Am Mittwoch, 17. September, werden Petra Kiesel und Isabella Nieberle, Mitarbeiterinnen der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des Caritasverbands Landsberg, dazu in der Landsberger Fußgängerzone vor Ort sein.

Die Betroffenen müssen es leichter haben, Hilfe zu erhalten

„Wir möchten gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es ist uns ein sehr großes Anliegen, dass die Problematik der Glücksspielsucht ein Thema in der Gesellschaft wird, und dass es die Betroffenen leichter haben, Hilfe zu erhalten“, sagt Suchttherapeutin Isabella Nieberle. Diese Hilfe bietet unter anderem die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Caritas Landsberg: „Bei uns kann man kostenfrei Beratungsgespräche wahrnehmen, um sich über die Erkrankung zu informieren und zu schauen, wo man selbst steht“, erklärt Nieberle.

Besteht eine Abhängigkeit von Glücksspiel, kann der oder die Betroffene eine ambulante Therapie machen – eine Psychotherapie-Maßnahme, die laut dem Caritasverband von der Rentenversicherung oder der Krankenkasse bezahlt wird. „Wir haben bereits seit 2016 eine Therapiegruppe für Glücksspieler und sind mit diesem spezialisierten Angebot Anlaufstelle für Glücksspieler auch aus den anderen Landkreisen“, so Nieberle weiter. Beim diesjährigen Aktionstag gegen Glücksspielsucht werden die beiden Therapeutinnen am Mittwoch, 17. September, zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr in der Ludwigstraße auf Höhe des Georg-Hellmair-Platzes anzutreffen sein. (AZ)