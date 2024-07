Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war bei der Europameisterschaft im eigenen Land bereits im Viertelfinale Endstation. Nach der unglücklichen Niederlage gegen Spanien gab es aber überwiegend lobende Worte. Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zudem in einer emotionalen und viel beachteten Pressekonferenz am Tag nach dem Ausscheiden den richtigen Ton traf. Die ausländische Presse befasste sich in den vergangenen Wochen ebenfalls intensiv mit dem Issinger und seiner bisherigen Laufbahn. Die Sportseite The Athletic – Sportressort der New York Times – bezeichnet Nagelsmann als einen der „führenden Köpfe“ im Weltfußball. Der britische Journalist Daniel Taylor hatte sich für das Porträt auf Spurensuche in den Landkreis Landsberg begeben. Während in Nagelsmanns „verschlafener“ Geburtsstadt Landsberg die Altstadtkulisse Eindruck hinterlässt, findet er in Issing pure Idylle vor. Einen weiteren Reporter von der Insel zieht der dortige Maibaum in seinen Bann.

